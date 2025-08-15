Pourquoi Haas F1 prévoit encore une évolution majeure cette année

Haas F1 prévoit encore l’introduction d’un package d’évolutions, à l’occasion de son Grand Prix à domicile au Texas en octobre. Jonathan Heal, le directeur adjoint du design, explique pourquoi le team cherche à progresser tardivement dans la saison malgré l’arrivée d’un nouveau règlement en 2026.

"Pour l’instant, nous continuons à travailler pour essayer d’apporter une amélioration" a déclaré Heal. "Si nous parvenons à créer quelque chose qui justifie l’investissement, nous procéderons à une nouvelle amélioration cette saison. Nous sommes encore en train de finaliser cela pour le moment."

Et si l’équipe cherche à progresser cette saison, c’est parce qu’elle ne sait pas de quoi sera faite l’année prochaine : "Parfois, il vaut mieux se battre pour le championnat dans lequel on est engagé. L’année prochaine sera une loterie pour de nombreuses raisons, notamment les moteurs et d’autres facteurs. Il est donc important pour nous de bien performer."

De plus, la moindre perte de performance en 2025 se traduit par une importante chute au classement : "Un dixième de seconde peut faire cinq places sur la grille."

"Cette année, c’est donc beaucoup plus strict, on ne peut plus se contenter de dire qu’on veut gagner deux ou trois dixièmes de seconde avec un package. Même un dixième de seconde peut faire la différence entre les places pour lesquelles on se bat."

Depuis l’arrivée du plafond budgétaire en Formule 1, les développements doivent évidemment se faire de manière parcimonieuse : "Avec le plafonnement du budget, le coût est également un facteur important. Je pense que tout le travail que nous faisons maintenant doit tenir compte du facteur coût."

"Nous avons conçu de nombreuses pièces qui ne sont jamais arrivées sur la piste simplement parce que l’avantage qu’elles présentaient en soufflerie n’a jamais été mis en avant ; cela ne suffit jamais à justifier la dépense."

Au sujet des prochaines évolutions, Heal a expliqué pourquoi l’équipe a ciblé le Circuit des Amériques pour le prochain package potentiel, avec un objectif de rythme dans les nouveautés.

"Traditionnellement, nous avons essayé d’apporter un package pour cela. C’est la dernière partie de la saison, donc le diviser en courses correspond à nos cycles de développement. Nous en avons apporté un lors de la course 12, donc la course 19 correspond à sept courses supplémentaires. C’est notre développement pour les gros packages de planchers."