McLaren F1 dément être naïve face aux risques de laisser Norris et Piastri se battre

Zak Brown, PDG de McLaren F1, insiste sur le fait que l’équipe continuera d’offrir à Oscar Piastri et Lando Norris des chances égales de remporter le championnat des pilotes de F1, malgré les risques inhérents.

Les deux coéquipiers ne sont séparés que par neuf points en tête du classement à la pause estivale, et bien que Max Verstappen soit rapidement devenu un acteur secondaire dans la course au titre au cours des dernières manches, l’équipe de Woking est consciente des conséquences potentielles.

Néanmoins, Brown maintient que les avantages de la parité entre les pilotes McLaren l’emportent sur les conséquences.

Le pilote Red Bull compte 97 points de retard sur Piastri, et il faudrait un retournement de situation miraculeux pour que le Néerlandais marque en moyenne 10 points de plus par manche que l’Australien sur le reste de la saison, sans compter Norris.

"Lorsqu’il s’agit de se battre pour un titre mondial entre équipiers, chacun a un point de vue différent – et certains peuvent se montrer critiques – il est donc important pour moi de clarifier certaines choses," a écrit Brown dans une lettre ouverte aux fans de McLaren.

"Tout d’abord, je l’ai déjà dit, je suis convaincu que nous avons le meilleur duo de pilotes de la Formule 1, et je ne l’échangerais contre aucun autre."

"Deuxièmement, lorsque deux pilotes s’affrontent pour le Championnat du monde, l’excitation est naturellement grande – et nous la partageons. Rien ne nous plaît plus que de voir ces pilotes s’affronter. Que le meilleur gagne."

"Bien sûr, nous reconnaissons que des incidents se sont produits et se reproduiront."

"Tout dépend de la préparation et de la gestion de ces moments. Je pense que Montréal a été un exemple éclatant de la façon dont chacun a géré la situation."

"Nous sommes conscients du risque de ne pas soutenir un seul pilote, mais nous donnerons à Oscar et Lando les mêmes chances de se battre en piste pour remporter le Championnat du monde des pilotes."

Il y a eu deux quasi-accidents lors des derniers Grands Prix, tous deux dus à des blocages de roues de Piastri, qui a failli percuter Norris en Autriche puis en Hongrie.

Brown a souligné qu’il n’était pas « naïf » face au risque alors que la tension monte pour le titre, mais il est convaincu que McLaren continuera de travailler en harmonie lorsque la saison reprendra avec le Grand Prix des Pays-Bas.

"C’est passionnant pour nous et pour le sport. Nous pensons que les avantages de cette façon de courir l’emportent largement sur les conséquences, même si nous savons que des incidents peuvent survenir."

"Je ne suis pas naïf. L’adrénaline et la pression vont monter, mais l’équipe continuera à travailler en harmonie et à gérer les situations au fur et à mesure. La fin d’année s’annonce fantastique. J’ai hâte de reprendre le travail une fois la pause estivale terminée."