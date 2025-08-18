Gasly a été impressionné par l’avancée d’Alpine sur la F1 de 2026

Pierre Gasly est confiant que la nouvelle réglementation 2026 pourra propulser à nouveau Alpine F1 vers l’avant de la grille de départ, insistant sur le fait que les progrès et les données actuels d’Alpine sont "très encourageants" même s’il s’attend aussi à des problèmes.

Ce n’est un secret pour personne qu’Enstone a mis à fond le cap sur la monoplace de la prochaine saison qui sera toute nouvelle et dotée d’un moteur Mercedes F1.

Alpine perdre son statut d’équipe d’usine mais pourrait bénéficier directement de l’une des meilleures unités de puissance du plateau.

De quoi aider Alpine F1 au début de l’ère réglementait à signer de très bons résultats ? Gasly suit de près la genèse de l’A526, conscient qu’elle pourrait représenter une opportunité pour lui de devenir champion du monde... selon ses propres aspirations.

"J’ai déjà commencé à bien travailler pour 2026, donc j’ai suivi la situation de près. Je comprends tous les progrès et l’évolution, et je suis ravi."

"Je pense que jusqu’à présent, d’après ce que j’ai vu, je dois dire que, du point de vue de l’équipe, de la structure de l’usine, de la motivation liée aux résultats que nous obtenons pour l’année prochaine, tout est très encourageant"

"Évidemment, on ne sait pas ce que font les autres et, face à un changement réglementaire aussi important, il est difficile de savoir où se situe la référence."

"Mais de notre côté, par rapport aux objectifs de l’équipe, nous sommes tout à fait en phase avec ces objectifs. Et c’est évidemment un changement majeur."

"Je suis sûr que nous lorsque nous arriverons en janvier de nombreux problèmes apparaîtront, du fait d’avoir des voitures entièrement nouvelles, un nouveau moteur, etc. Mais je dois dire que je suis assez impressionné jusqu’à présent par ce que j’ai vu de l’équipe."