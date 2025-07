Mercedes F1 a profité de la fraicheur en qualif et en espère autant en course

George Russell ne s’y attendait pas vraiment mais la 4e place sur la grille de départ à Silverstone est finalement une bonne surprise pour le pilote Mercedes F1.

Avec sa W16, il a notamment réussi à devancer les Ferrari, qui étaient parmi les favorites pour la pole position.

Les conditions plus fraiches ont-elles aidé à cette performance ?

"Probablement ! Je suis très content, car nous avons été en retard tout le week-end."

"Je ne m’attendais pas à me battre pour une bonne position, surtout avec la puissance des Ferrari, et on sait toujours que les McLaren seront là."

"Dans le dernier tour, on a vraiment repris du poil de la bête et on était super forts. C’est un bon résultat."

"Je pense que notre performance récente montre que nous ne serons probablement pas les plus forts demain en course, mais il fait un peu plus frais et c’est une bonne nouvelle pour nous."

"Ça peut tourner dans tous les sens. Il faut être vigilant et peut-être prendre un podium en cas de grabuge devant."

Kimi Antonelli a lui signé le 7e chrono mais partira 10e suite à la pénalité récoltée après le GP d’Autriche pour son accident qui l’a éliminé en compagnie de Max Verstappen.

"Ce week-end n’a pas été facile pour nous jusqu’à présent, mais nous avons réalisé une solide performance en qualifications. Mon tour n’a pas été exceptionnel et j’ai eu des difficultés dans le deuxième secteur, mais le reste du tour s’est bien passé."

"Nous avons manqué un peu de stabilité dans les virages rapides, ce qui n’est pas le feeling recherché sur un circuit comme Silverstone, avec autant de virages rapides. Lors de mon dernier effort, l’arrière n’était pas aussi bien calé que je l’aurais souhaité ; cela m’a coûté un peu de confiance et probablement un peu de temps aussi."

"Nous verrons ce que nous pouvons faire demain. Nous devons purger notre pénalité de trois places sur la grille de départ de lAutriche, ce qui n’est pas idéal, mais j’espère que les conditions nous offriront des opportunités. Il y a de la pluie prévue, et il devrait faire beaucoup plus frais que vendredi de toute façon. Cela devrait, espérons-le, ramener la voiture vers nous. Nous verrons ce qui nous attend au coucher du soleil et nous nous concentrerons sur ce point."