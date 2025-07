Alpine F1 : Gasly réalise une qualification ’irréelle’, Colapinto à la faute

Personne ne s’attendait à voir Pierre Gasly progresser jusqu’à la Q3 en qualifications chez Alpine F1 tant les essais libres se sont révélés difficiles pour lui et l’équipe française à Silverstone.

Et pourtant le Normand a peut-être réalisé l’exploit du jour, en passant en Q2 d’abord, puis en Q3 enfin.

Gasly confirme encore une fois être l’un des meilleurs sur un tour rapide de la grille. Restera à confirmer en course demain et là, ce sera plus compliqué si la pluie ne vient pas aider sa cause...

"C’est irréel d’avoir atteint le top 10, tout le week-end a été très compliqué, on a dû réfléchir pour comprendre ce qui se passait avec la voiture, et on pensait avant la qualification qu’on allait être éliminés après la Q1. On a fait quelques changements, on s’est concentrés sur les détails et on a tout mis bout à bout quand ça comptait. Honnêtement, je suis très content pour toute l’équipe. On a réussi à se glisser en Q2 avec la 15e place en Q1, on a fait un très bon tour en Q2 pour atteindre la Q3, et pareil en Q3 donc je suis très content du retournement de situation."

Il faudrait maintenant concrétiser avec quelques points demain pour améliorer la 10e place d’Alpine au championnat constructeurs.

"Honnêtement je ne pense pas au championnat, on prend les courses les unes après les autres. Contre toute attente, on s’est mis dans une position bien meilleure que ce que l’on attendait. On doit faire les séances les unes après les autres pour tirer le maximum. On s’attendait à être en difficulté sur ce circuit et la course sera compliquée, mais on va se battre contre toutes les autres voitures en espérant un top 10 à la fin de la course."

Franco Colapinto n’est pas inquiet pour son avenir chez Alpine F1 malgré une séance de qualifications décevante au Grand Prix de Grande-Bretagne.

Colapinto a accidenté son Alpine en Q1, le laissant en fond de grille pour la course de dimanche à Silverstone. L’Argentin a perdu le contrôle de sa voiture dans le dernier virage, partant en tête-à-queue dans le bac à graviers. Colapinto a effleuré le mur, mais son Alpine F1 n’a subi aucun dommage majeur. Il a cependant été contraint de se ranger sur le bord de piste.

Flavio Briatore a contacté Mercedes pour discuter de la disponibilité de Valtteri Bottas. De quoi l’inquiéter après cette nouvelle bourde ?

"Je ne suis pas très inquiet. Bien sûr, ça discute toujours dans le paddock. Je dois juste continuer à travailler et à essayer d’aider l’équipe à améliorer la voiture. Aujourd’hui, ce n’était pas idéal. Je pense que nous avons fait de bons progrès, mais certainement pas ce que nous voulions."

Pour expliquer son accident, Colapinto a ajouté : "j’ai juste perdu l’arrière dans le dernier virage."

"J’allais à fond et j’ai percuté le mur. Oui, c’est dommage, je pense. J’ai encore beaucoup de mal, mais il y avait certainement quelque chose que nous aurions pu jouer."

"Ce n’était pas une bonne qualification de mon côté. On a trouvé beaucoup de choses ce week-end qui m’ont permis de me sentir un peu mieux avec la voiture, plus proche de Pierre, mais bien sûr, on est encore loin. Il faut montrer ces progrès lors des prochaines courses."