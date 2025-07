Williams F1 : une double élimination en Q2 qui reflète la performance et l’opérationnel

Les deux pilotes Williams F1 ont été éliminés en Q2, et c’est une déception pour l’équipe de Grove. Malheureusement, Carlos Sainz pense que le rythme de la FW47 ne permettait pas de faire mieux que sa 11e place, qui sera une neuvième position au départ grâce aux pénalités devant lui.

"Je ne pense pas qu’il y avait beaucoup plus. J’ai manqué la Q3 de peu, mais ce week-end, nous avons toujours roulé dans l’intervalle entre la dixième place et la 14e place, donc je pense que notre position est représentative de ce que nous sommes" a déclaré Sainz.

"Nous avons consacré ce week-end à expérimenter de nombreux réglages, ce qui n’a pas été la préparation idéale pour les qualifications, mais au final, mon tour s’est avéré très propre."

"J’ai confiance en notre rythme de course demain, alors nous ferons de notre mieux pour nous battre pour ces points et nous serons prêts à saisir toutes les opportunités. C’est incroyable le soutien que nous avons à la maison, et je veux remercier nos fans avec une bonne course !"

Alex Albon est très frustré par la gestion de la qualification de son équipe, et il pense que cela met en avant des problèmes opérationnels : "Nous devons revoir ce qui s’est passé aujourd’hui. Nous avons chaussé des pneus neufs après l’accident de Franco, puis nous sommes sortis alors qu’un drapeau rouge était susceptible d’arriver."

"Cela nous a fait perdre un train de pneus. Cela nous a laissé avec des pneus usagés pour notre premier run de Q2, qui s’est bien passé, mais nous avons eu un second run compromis. Nous avons été rapides tout le week-end, c’est donc frustrant. La voiture est de plus en plus rapide et nous aurions dû être en Q3."

"Je ne dis pas que je suis satisfait de mon travail en Q2, mais nous ne nous rendons pas toujours la tâche facile. Nous nous concentrons toujours sur l’amélioration des choses, et ce sont des journées comme celle-ci qui mettent en évidence les domaines sur lesquels nous devons travailler."