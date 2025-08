Mercedes F1 a maintenant une W16 ’plus stable et équilibrée’

Mercedes F1 a signé un podium inattendu au Grand Prix de Hongrie, grâce à George Russell, tandis qu’Andrea Kimi Antonelli a inscrit un point avec la dixième place. De quoi laisser un goût mitigé à l’équipe, entre résultat positif et difficultés à obtenir de la constance.

"Ce week-end a été positif pour l’équipe en Hongrie. Nous avons modifié les spécifications de la suspension arrière, ce qui a permis aux pilotes d’obtenir une voiture beaucoup plus stable et équilibrée" a déclaré Toto Wolff, le directeur de Mercedes F1.

"Ils ont gagné en confiance, ce qui s’est reflété dans leur rythme. La suspension a été solide tout au long de la course, ce qui a permis à George de décrocher un podium bien mérité et à Kimi de contenir plusieurs voitures pour un point, malgré des pneus qui ont fait près de 50 tours."

"Ce résultat et notre performance globale ici au Hungaroring nous donnent une direction pour le reste de la saison. Alors que nous nous concentrons sur 2026, nous n’aurons plus d’améliorations aérodynamiques majeures à apporter en piste."

"Néanmoins, nous pouvons apporter des améliorations pour optimiser la voiture dont nous disposons. Cela nous sera utile pour terminer 2025 sur une note positive et nous battre pour la deuxième place du championnat des constructeurs lors des 10 dernières courses de l’année."

Andrew Shovlin, Directeur de l’ingénierie en piste de Mercedes, détaille les défis qu’on dû relever les deux équipes au sein du team, avec des stratégies variables et des adversaires différents.

"Nous quittons le Hungaroring satisfaits d’un bon résultat et encouragés par les progrès constatés avec la W16. George, parti quatrième, s’est battu avec acharnement avec Norris tout au long des deux premiers relais, affichant un bon rythme" a déclaré Shovlin.

"La McLaren de Norris a finalement réussi à exploiter son arrêt unique et, grâce à cela, à remporter la victoire. La vitesse de George nous a cependant permis de revenir sur la Ferrari de Leclerc et de le dépasser pour la troisième place et le podium dans les derniers instants."

"Avec Kimi, la première moitié de course a été frustrante, coincé dans un train de voitures aux gommes différentes. Nous avons choisi de l’arrêter pour récupérer un peu d’air dégagé, mais il s’est rapidement retrouvé dans le peloton."

"C’est tout à son honneur qu’en allongeant le relais des pneus durs, il s’est ouvert la possibilité de marquer le dernier point de la 10e position. Un pilotage intelligent avec des pneus usés vieux de 50 tours a permis de contenir Hadjar et Hamilton dans ce qui a été un dernier relais impressionnant."

"Nous entrons maintenant dans la période d’arrêt obligatoire de la pause estivale. À notre retour après la pause, nous chercherons à optimiser la W16 et à capitaliser sur ce week-end de confiance pour notre retour à Zandvoort."

"Il reste encore 10 courses à disputer et nous souhaitons terminer la saison en beauté. Nous sommes également toujours en lutte pour la deuxième place du championnat des constructeurs et nous mettrons tout en œuvre pour la décrocher avant la finale à Abu Dhabi."