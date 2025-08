Une F1 qui allait trop user sa planche ? Ferrari démonte la théorie de Russell

Ferrari ne comprend toujours pas l’étrange problème qui a coûté à Charles Leclerc une victoire potentielle au Grand Prix de Hongrie... mais la Scuderia rejette déjà fermement la théorie émise par George Russell après la course dimanche soir.

Leclerc a contrôlé la course lors des premier et deuxième relais, mais son rythme a considérablement diminué après son dernier arrêt au stand et il a été dépassé par Oscar Piastri puis par George Russell dans les derniers instants de la course.

Le Monégasque, profondément frustré, s’est plaint à plusieurs reprises sur la radio de l’équipe et a décrit sa voiture comme « non pilotable » alors qu’il a terminé à la quatrième place.

Après la course, Russell a suggéré que Ferrari avait été contrainte d’augmenter la pression des pneus de Leclerc lors du dernier relais afin de gérer l’usure de la planche et d’éviter une éventuelle disqualification (à lire ici).

Si Ferrari a bien rencontré des problèmes d’usure des planches cette saison, notamment en Chine où Lewis Hamilton a été disqualifié, le directeur de l’équipe Ferrari, Frédéric Vasseur, a rapidement riposté à cette suggestion.

"Des conneries. Avant, quand on devait perdre du rythme pour gérer ça (la planche), on perdait deux ou trois dixièmes. En course ce dimanche, on a perdu deux secondes. C’est un peu différent, vous voyez, comme problème..."

Lorsqu’on lui a demandé si quelque chose était visible sur la voiture, il a répondu : "Jusqu’à présent, non, même pas dans les données mais probablement que oui après avoir fouillé à l’usine à notre retour."

Vasseur a admis que son équipe n’avait encore, au moment de quitter le circuit, aucune explication au problème qui a coûté à Leclerc une victoire potentielle.

"La situation était assez étrange. Nous avons maîtrisé la situation pendant les 40 premiers tours de la course. Nous avons maîtrisé le premier relais, un peu plus le deuxième, mais c’était encore gérable. Le dernier relais a été un désastre, une F1 très difficile à piloter."

"L’équilibre n’était pas au rendez-vous. Honnêtement, jusqu’à présent, nous ne savons pas exactement ce qui s’est passé. Nous devons vérifier si quelque chose est cassé côté châssis ou autre. À un moment, j’ai cru que nous ne finirions jamais la course."

"Les deux premiers relais se sont plutôt bien déroulés, mais nous avons complètement perdu le rythme du week-end lors du dernier. C’est difficile."

Le manque de clarté concernant le problème a suscité plusieurs théories sur les raisons des problèmes rencontrés par la voiture de Leclerc.

Leclerc a évoqué "une gestion des problèmes" pendant la course, mais Vasseur a insisté sur le fait que les commentaires de son pilote n’avaient rien à voir avec ce qui s’est passé lors du dernier relais.

"C’était une toute autre histoire de gestion de l’énergie."

Vasseur a également nié que les modifications apportées aux réglages de l’aileron avant de Leclerc lors de son dernier arrêt aient déclenché les problèmes de comportement rencontrés.

"Je pense qu’au premier tour du dernier relais, il a perdu environ une seconde. Il nous a demandé si nous n’avions pas fait une erreur sur l’aileron avant lors du réglage, mais ce n’était pas le cas. Nous avons complètement perdu le rythme. C’est peut-être un peu l’effet boule de neige, mais je pense qu’entre le 38e et le 43e tour, nous avons perdu au moins huit dixièmes au tour."

Cela n’avait rien à voir non plus avec le groupe motopropulseur.

"Quand il parle de châssis à la radio, c’est pour nous dire que cela n’a rien à voir avec le groupe motopropulseur. On ne sait pas exactement ce qui s’est passé."