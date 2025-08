Leclerc critiqué par le GPDA pour son pilotage dangereux

La quatrième place de Charles Leclerc, parti en pole position, en Hongrie a été scrutée de près, après un incident controversé en fin de course avec George Russell, qui a suscité les critiques de pilotes rivaux, des commissaires et même du GPDA.

Le pilote Ferrari a été pénalisé de cinq secondes pour ce que la FIA a qualifié de « conduite erratique », après avoir bougé au freinage alors qu’il défendait sa troisième place face à Russell au 61e tour.

Le pilote Mercedes F1 a été contraint de lever le pied et a réussi le dépassement au tour suivant, toujours de manière limite.

Leclerc s’est montré provocateur après la course, mais n’a pas nié sa manœuvre : "Il se plaint toujours quand il y a quelque chose de proche. Je ne suis donc pas surpris."

Russell, qui a pris la troisième place, a déclaré aux journalistes : "Il a bougé au freinage. J’ai dû réagir. Ce n’est pas autorisé, et je pense que les commissaires ont bien fait."

Alexander Wurz, président du GPDA, l’Association des pilotes de Grands Prix, s’est montré cinglant : "C’est extrêmement dangereux. Cela peut entraîner des accidents extrêmement graves, et c’est d’ailleurs interdit par le règlement."

Wurz a exhorté les officiels à utiliser les images comme exemple : "Le directeur de course devrait vraiment montrer cette scène à tous les pilotes et dire : ’On ne fera plus ça comme ça !’."

Carlos Sainz, également directeur du GPDA, a qualifié de "très sale" la manœuvre du Monégasque.

L’Espagnol admet que ce n’est "pas quelque chose que l’on attend d’un pilote du calibre et aussi expérimenté que Charles."

Même si la frustration de Leclerc était réelle en fin de course, "cela n’excuse pas tout" conclut Sainz.