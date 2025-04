Mercedes F1 a fait sa ’pire performance’ de la saison à Djeddah

Mercedes F1 a sauvé une cinquième et une sixième places au Grand Prix d’Arabie saoudite, malgré de gros problèmes de surchauffe et de dégradation des pneus. Toto Wolff, le directeur, se félicite d’avoir limité la casse et salue le travail de George Russell et Andrea Kimi Antonelli pour marquer 18 points.

"C’était notre pire performance de l’année jusqu’à présent. Le rythme a chuté suite à la surchauffe de nos pneus, ce qui était frustrant. Nous avons abordé la course en espérant pouvoir prétendre au podium, mais compte tenu des limitations de nos pneus, les 5e et 6e places étaient notre maximum" regrette Wolff.

"Nous devons analyser nos performances, comprendre les raisons de ce problème et trouver rapidement des améliorations. La prochaine course à Miami se déroulera sur une piste chaude ; nous devrons donc y faire mieux si nous voulons éviter de répéter cette performance."

"Les deux pilotes ont lutté avec acharnement malgré les limitations auxquelles ils étaient confrontés. Même avec une meilleure gestion à différents moments de la course, George était toujours incapable d’empêcher Leclerc et Norris de nous dépasser."

"Kimi a poursuivi son développement pour terminer 6e et contenir Lewis (Hamilton). Cela nous a permis de limiter les dégâts par rapport à nos concurrents directs au championnat des constructeurs, mais nous ne quittons pas l’Arabie saoudite avec satisfaction."

Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie en piste de Mercedes, reconnait que l’Arabie saoudite a été très compliquée pour le team de Brackley, notamment à cause de la surchauffe des gommes : "Ce fut notre course la plus difficile de l’année jusqu’à présent. Partis 3e et 5e, nous espérions nous battre pour le podium."

"Mais au final, notre rythme a été limité par la surchauffe des pneus Medium et Dur. Les deux pilotes ont réussi à prendre le dessus en début de relais, mais lorsqu’il a fallu attaquer plus fort, les deux trains ont souffert, et nous n’avons pas réussi à rattraper nos concurrents."

"George a été impuissant face à Leclerc et Norris dans les derniers tours, qui ont utilisé leurs pneus plus frais à bon escient. Kimi, quant à lui, a bien résisté à Lewis (Hamilton), mais les 5e et 6e places ne sont pas des résultats dont nous serons jamais satisfaits."

"Nous savons que la gestion des pneus est un domaine dans lequel nous devons progresser, et l’usine se concentre dessus. Malgré une soirée difficile, nous avons bien réussi jusqu’à présent à récolter des points lors des cinq premières courses de la saison."

"C’est encourageant, mais nous devons poursuivre sur cette lancée et aller plus loin. Plusieurs courses prometteuses nous attendent et nous devons maîtriser nos problèmes de gestion des pneus si nous voulons être constamment aux avant-postes. Nous avons l’opportunité de le faire à partir de Miami dans deux semaines."