Mekies va-t-il ’tirer le maximum’ de Tsunoda chez Red Bull ?

Le départ de Christian Horner et l’arrivée de Laurent Mekies à la tête de Red Bull vont-elles permettre à Yuki Tsunoda de se reprendre ? C’est ce que pense Ralf Schumacher, qui a expliqué pour la Sky que le Français et le Japonais sont des transfuges de Racing Bulls, ce qui montre aussi selon lui le rôle important de la deuxième équipe de Red Bull.

"Il comprend la voiture, il a aussi été chez Ferrari pendant très longtemps, il connaît le métier et il a aussi cet élément humain qui a un peu manqué à Red Bull ces derniers temps. Yuki Tsunoda sera également heureux d’avoir ce patron, qui le soutiendra un peu plus. Logiquement, ils se connaissent très bien" a déclaré Schumacher.

"Je pense que c’était une très bonne décision et, surtout, cela montre aussi cette dynamique chez Red Bull avec ces deux équipes : comment vous développez du personnel ou même des personnes dans l’équipe sœur et les prenez ensuite en charge."

"Mekies est absolument prêt et je pense qu’il fera un excellent travail. De plus, c’est quelqu’un qui a travaillé en étroite collaboration avec Tsunoda dans le passé et qui semble avoir compris comment tirer le maximum de performances du pilote japonais - ce qui sera certainement le bienvenu étant donné les difficultés actuelles de Red Bull."

De son côté, Damon Hill s’interroge sur la manière dont Red Bull peut rebondir sans Horner, car cela est trop brutal selon le champion du monde 1996 : "Christian Horner a bénéficié d’un soutien massif de la part de l’équipe qu’il a constituée."

"Je doute vraiment qu’un remplaçant soit capable de prendre sa place. Ce n’est peut-être pas le nouveau départ que certains espèrent. Une révolution de palais a rarement de bons résultats. Mais ce sera une grande histoire pour la F1, si l’on voit comment cela se passe."