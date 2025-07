Horner est parti pour assurer la présence de Verstappen chez Red Bull

L’ancien pilote de F1 Gerhard Berger, proche de Red Bull et ancien directeur d’équipe de Toro Rosso, a émis l’hypothèse que le départ de Christian Horner de Red Bull visait à protéger la présence de Max Verstappen.

Lorsqu’il a été annoncé que Horner et Red Bull se séparaient après plus de 20 ans de collaboration, au cours desquels le Britannique a mené l’équipe à six titres constructeurs et huit championnats pilotes, les spéculations ont immédiatement démarré concernant le quadruple champion du monde.

Cette décision est-elle destinée à satisfaire les demandes du clan Verstappen ou est-elle indépendante du choix de partir que pourrait éventuellement prendre le quadruple champion du monde.

"L’incertitude concernant l’avenir de Max a certainement pu être l’un des facteurs qui ont fait pencher la balance."

"Car comme nous le savons, les Verstappen et Horner n’étaient pas les meilleurs amis du monde. Je pense que Max restera chez Red Bull."

Pour son ancien rival Nigel Mansell, le timing choisi pour le départ de Horner a été une surprise, étant donné qu’il reste encore deux courses en Belgique et en Hongrie avant la pause estivale.

Cependant, Berger estime que des signes annonçaient déjà un changement majeur au sein de l’écurie autrichienne.

"On voyait bien que les choses allaient dans ce sens chez Red Bull Racing."

"Si Horner était vraiment surpris, c’est mauvais signe, car même en tant qu’externe, on aurait pu le deviner."

Malgré le changement de direction, Berger exclut toujours Verstappen du titre des pilotes, l’objectif de Laurent Mekies étant de "reconstruire l’équipe", si possible autour de Verstappen.

"Il s’agit davantage de stabiliser l’équipe dans son ensemble pour le moment et de bien réintégrer Max Verstappen dans le projet et les décisions," selon Berger.

"Red Bull Racing est actuellement dans une spirale descendante. L’objectif devrait maintenant être de reconstruire l’équipe."