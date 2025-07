Sur une bonne dynamique, Norris est-il ’dangereux’ pour Piastri ?

La victoire au Grand Prix de Grande-Bretagne a redonné de l’élan à Lando Norris, qui lutte contre son coéquipier chez McLaren F1, Oscar Piastri, pour le titre mondial. C’est l’avis de Damon Hill, qui pense que Norris a trouvé un nouveau point d’appui pour lancer sa course au titre.

"Je pense que Lando a pris de l’élan" a déclaré Hill. "Je pense qu’il a trouvé sa voie. Vous savez, il a trouvé son point d’appui. Comme lorsque vous essayez de grimper une colline très raide et que vous n’arrivez pas à vous accrocher, je pense qu’il a glissé plusieurs fois. Maintenant, il adhère, et il peut pousser à partir de là."

Norris a rebondi à Monaco et a remporté le Grand Prix d’Autriche lors d’un week-end exceptionnel au Red Bull Ring. Même à Silverstone, bien qu’il ait couru derrière Piastri pendant la majeure partie de la course, il est resté à portée de main, ce qui lui a permis de capitaliser lorsque l’Australien a fait une erreur.

"J’ai toujours pensé que Lando était plus rapide qu’Oscar en course. Il a eu quelques qualifications nerveuses, et qu’il a perdu quelques poles en arrivant dans les derniers instants de la dernière course d’une séance de qualification. Mais maintenant, sa tête est en train de s’apaiser. Je le crois vraiment. Et là, je pense qu’il est dangereux."

Présent au Festival of Speed de Goodwood, Norris ne sait pas encore si la dynamique est en train de changer : "On peut toujours considérer cela comme un élan ou autre, mais je ne sais pas. C’est ce que vous voulez croire au final."

"Ce sont deux victoires, mais elles n’ont pas été faciles, loin s’en faut. Nous nous sommes bien battus, mais ce sont des week-ends assez fatigants, épuisants, parce que vous vous battez pour des centièmes et des millièmes, et vous vous battez pour la perfection à chaque séance, et je suis contre d’assez bons pilotes."

"Cela demande beaucoup d’efforts, surtout lors d’une course comme celle de Silverstone. J’ai donc connu deux bons week-ends et, bien sûr, j’aimerais continuer sur cette lancée, mais cela demande encore plus de régularité. Deux week-ends ne signifient rien autrement. Il faut que je continue à travailler dur."