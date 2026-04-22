Verstappen quittera-t-il la F1 avant que Lambiase parte chez McLaren ?

Jenson Button ne pense pas que Max Verstappen serait intéressé par l’idée de prendre une année sabbatique en F1. Le Néerlandais a exprimé sa déception concernant les nouvelles monoplaces de 2026 et les techniques nécessaires pour signer un temps au tour, mettant l’accent sur le déploiement de la batterie du groupe motopropulseur.

Pour ajouter à ses frustrations, Red Bull a été incapable de se battre à l’avant de la grille cette année et reste sans podium après les trois premières manches. Cela a alimenté les spéculations sur son avenir, le quadruple champion admettant lui-même que son aversion pour la nouvelle réglementation pourrait le pousser vers la sortie.

Alors que certains ont suggéré que Verstappen pourrait prendre une année de repos avant de revenir, Button ne voit pas les choses se passer ainsi, et il pense qu’il restera ou partira selon ses envies.

"Personnellement, il ne me semble pas être le genre de gars à prendre une année sabbatique" a déclaré Button à Sky F1. "Soit il court, soit il ne court pas. S’il veut arrêter pour faire autre chose, c’est sympa aussi. Je pense que ce sera sa dernière ’carrière’ en F1. Je ne pense pas qu’il prendra un an de repos pour revenir ensuite. Ce n’est pas le Max que j’ai appris à connaître."

Le champion du monde 2009 pense en revanche que le départ de Gianpiero Lambiase, l’ingénieur de Verstappen, pourrait avoir un effet sur la décision du quadruple champion du monde pour continuer en Formule 1 ou non.

"Quelques semaines seulement avant l’annonce du départ de Lambiase chez McLaren, Max avait déclaré ’je ne peux pas imaginer courir sans lui à mes côtés’. Mais c’est pour 2028, c’est encore dans deux ans. Nous verrons bien."

"Mais c’est passionnant, il y a tellement de choses à attendre sur le marché des pilotes au cours des prochaines années. Max sera toujours au centre de l’attention car il est dans une voiture qui, pour le moment, n’est pas performante. Nous avons l’habitude de le voir en tête, et ce n’est pas le cas."

Cependant, un autre ancien pilote de F1, Giedo van der Garde, a livré un autre pronostic. Selon lui, le quadruple champion quittera Red Bull avant même que son ingénieur de course ne rejoigne McLaren comme prévu, et peut-être même dès la fin de saison.

"Je mise sur Max. Red Bull n’a pas mis ses affaires en ordre, et Max veut une voiture avec laquelle il peut gagner des courses et des titres. C’est aussi simple que cela. Je pense aussi que Max passera à l’étape suivante après cette saison" a déclaré le Néerlandais.

Van der Garde a exprimé sa totale compréhension quant au choix de carrière de Lambiase, soulignant la loyauté mutuelle qui a défini la relation de l’ingénieur avec Verstappen et sa famille : "Tout d’abord, c’est une opportunité magnifique pour Lambiase."

"Si vous pouvez évoluer vers un rôle de patron d’équipe dans une écurie de pointe comme McLaren, alors vous devez saisir cette chance à deux mains. Il le mérite amplement. Je ne suis pas le seul à le penser, les Verstappen aussi. Lambiase a toujours été très fidèle à Max, et ils ont passé des moments fantastiques ensemble, avec quatre titres à la clé."

"Même en sachant que Lambiase part chez un concurrent direct, je pense qu’il devrait pouvoir continuer à remplir son rôle actuel jusqu’au tout dernier jour. C’est un atout précieux pour l’équipe et pour Max. Si Red Bull est sensé, l’écurie maintiendra cette collaboration intacte le plus longtemps possible."