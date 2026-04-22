Tensions chez Red Bull : Schumacher relativise son différend avec le clan Verstappen

Ralf Schumacher a tenu à calmer le jeu après son échange tendu avec Jos Verstappen, qui l’avait accusé de raconter "beaucoup de conneries" à la suite de ses critiques sur la situation chez Red Bull Racing.

La polémique a éclaté après que Schumacher a dressé un tableau préoccupant de l’écurie autrichienne, estimant que "les choses vont vraiment mal" en interne et suggérant que Max Verstappen souffrait de l’absence d’influence du Dr Helmut Marko.

Et Ralf avait ajouté : "Les journalistes deviennent critiques envers Max, mais c’est logique, vu son intervention face à un journaliste du Guardian. En tant que journaliste, on se doit de poser des questions, et de fil en aiguille, on se retrouve face à des interrogations."

"C’est pourquoi je pense qu’il est urgent de prendre un peu de recul par rapport aux projecteurs, car il est seul en tant qu’attaché de presse, pilote de course, champion du monde, bref, dans tous les domaines."

Une prise de position qui a provoqué une réaction immédiate de Jos Verstappen sur les réseaux sociaux : "Ralf dit beaucoup de conneries", à laquelle l’ancien pilote allemand a choisi de répondre avec une certaine retenue.

"Bien sûr, ce n’est pas facile," a confié Schumacher, consultant de Sky F1 en Allemagne.

"J’ai trouvé cette déclaration intéressante, et bien sûr nous devons en parler, nous avons déjà été en contact," a-t-il précisé, indiquant que les deux hommes avaient échangé directement depuis.

Malgré la tension apparente, Schumacher assure que les relations restent bonnes.

"J’aime Jos, j’aime Max, donc tout va bien. Et je pense que c’est une période difficile pour eux deux."

Il a toutefois laissé entendre que la réaction de Jos Verstappen pouvait sembler excessive.

"En ce moment, la manière dont c’est dit paraît un peu agressive. Et je pense que c’est le point le plus important."

Sur le fond, Schumacher maintient néanmoins son analyse concernant l’impact de l’absence de Marko au sein de l’organisation Red Bull.

"Le Dr Helmut Marko était quelqu’un qui jouait le rôle de porte-parole pour Red Bull et pouvait expliquer des situations comme celle-ci," a-t-il souligné.

"C’est ce qui manque un peu en ce moment, et je ne pense pas que ce soit toujours le rôle de Max."

Malgré cet échange musclé, l’Allemand se veut rassurant et écarte toute escalade.

"Je ne pense pas que ce soit un problème. En réalité, je pense que tout va bien."