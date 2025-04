Mekies salue le travail de Hadjar et Lawson, qui ’n’avaient jamais couru’ à Djeddah

Laurent Mekies est heureux d’avoir vu Isack Hadjar marquer un point à Djeddah, au terme d’une course stratégique. Racing Bulls inscrit un point malgré une double élimination en Q2, profitant des écarts serrés et d’une bonne exploitation des pneus.

"Un week-end positif pour nous à Djeddah. Nous avons eu un bon rythme de course et avons remporté un point pour lequel nous nous sommes battus avec acharnement" a déclaré Mekies. "C’est un circuit délicat, avec des virages rapides et des murs très proches. Liam et Isack ont ​​tous deux fait du bon travail, même s’ils n’avaient jamais couru sur ce circuit en F1."

"Ils n’étaient qu’à quelques centièmes de la Q3 samedi et nous avons abordé cette course sans savoir si nous aurions un rythme suffisant pour rivaliser avec ceux qui nous précédaient, mais vous pouvez voir que nous avons donné le meilleur de nous-mêmes."

Le Français est heureux de voir son duo afficher des performances homogènes : "Ils ont tous deux été très proches en termes de performances ce week-end, se poussant mutuellement, ce qui est exactement ce dont nous avons besoin pour l’avenir."

"Nous savons qu’il nous reste encore beaucoup de travail et nous nous efforcerons toujours d’en faire plus à Faenza, Milton Keynes et sur les circuits. Nous y retournerons dans deux semaines et nous donnerons de nouveau le meilleur de nous-mêmes à Miami."