Komatsu : Finir 13e et 14e à Djeddah est ’juste’ pour Haas F1

Haas F1 n’aurait pas pu faire beaucoup mieux que les 13e et 14e positions d’Oliver Bearman et Esteban Ocon à Djeddah. C’est l’avis d’Ayao Komatsu, le directeur de l’équipe américaine, après réflexion au sujet de la course du Grand Prix d’Arabie saoudite.

"Je pense que nous avons fait de notre mieux à Djeddah, mais au final, nous n’avions tout simplement pas le rythme pour marquer des points" regrette le Japonais, qui estime que ces places étaient celles que méritait Haas.

"Je pense que notre résultat final en course est juste. Tout le monde a fait de son mieux, donc nous avons donné le maximum de ce que nous avions. Mais sur ce circuit aux virages rapides, notre performance n’a malheureusement pas été suffisante."

Komatsu espère trouver des progrès en qualifications : "Nous travaillons à améliorer la voiture et à comprendre comment exploiter au mieux les pneus tendres, car nous devons nous concentrer sur cela pour Miami."

"Globalement, après ce triplé de courses exténuant, je suis satisfait des performances de l’équipe. Nous avons obtenu un excellent résultat à Suzuka et à Bahreïn, donc je pense qu’il faut voir les choses dans leur ensemble. On se relancera à Miami."