Mekies révèle ce qui rend Verstappen ’intouchable et unique’

Laurent Mekies a été impressionné par ce qu’il a découvert en travaillant avec Max Verstappen. Le remplaçant de Christian Horner à la tête de Red Bull Racing ne s’attendait pas à voir à quel point le quadruple champion du monde est passionné par la course, et à quel point il en comprend parfaitement tous les rouages.

"Tout à coup, vous apprenez à le connaître un peu mieux, du moins depuis la dernière course, et vous découvrez tout ce qui se cache derrière ce que vous voyez sur la piste. Tout à coup, vous comprenez comment on peut atteindre un niveau aussi incroyable" a déclaré Mekies.

"Ce que je veux dire par là, c’est que nous connaissons son niveau sur la piste et à quel point il est unique, puis tout à coup, vous découvrez Max en dehors de la piste, et vous découvrez un niveau d’engagement, d’amour pour le sport, de simplicité et une approche directe des bons et des mauvais moments qui sont tout simplement hors du commun."

"Tout à coup, il devient très clair que cette combinaison le rend intouchable et unique. Il y a beaucoup de pilotes rapides. C’est une combinaison incroyable que d’avoir ce talent brut associé à un amour et un engagement absolus pour le sport, avec toute la compréhension qu’il a développée."

Le Français a salué également la manière dont Verstappen fait face à l’adversité cette saison, alors que Red Bull est en perte de vitesse depuis l’an dernier : "Bien sûr, j’ai été surpris. On a toujours tendance à penser qu’on connaît les pilotes."

"Vous remportez quatre titres mondiaux, puis vous entrez dans une saison plus difficile, vous vous retrouvez dans la deuxième partie de la saison dans une lutte difficile pour le titre, vous entendez les rumeurs autour de vous."

"Et l’on voit le niveau de concentration dont il est capable dans ce genre de moment, son calme et la motivation qu’il va apporter à l’équipe, l’absence totale de compromis dans son approche et dans son niveau de préparation avant et après la course. Bien sûr, j’ai été surpris. C’était bien au-delà de ce que j’attendais."

Quels que soient les résultats de Verstappen au volant d’une RB21 plus difficile à dompter, Mekies a déclaré que la valeur du pilote néerlandais va bien au-delà de ses performances sur la piste.

"C’est toujours une collaboration entre les partenaires, ce n’est pas seulement pour les pilotes, c’est pour les pilotes, pour les membres de l’équipe, c’est une grande entreprise, et c’est un très grand groupe. Il s’agit de s’assurer que chacun exprime au mieux son talent."

"Si vous ratez cela de 2 %, de 5 %, multiplié par un certain nombre de personnes, vous allez perdre beaucoup de temps. Il s’agit donc toujours de la relation. Dans le cas de Max, on a le sentiment qu’il y a tellement à apprendre de lui pour mener l’équipe bien au-delà de ce qu’il fait sur la piste."