Bortoleto et Hülkenberg partagent la même ’éthique’ de travail

Gabriel Bortoleto impressionne par ses résultats, après une troisième entrée dans les points en quatre courses et un meilleur résultat en carrière au GP de Hongrie avec une sixième place. Mais chez Sauber F1, il n’y a pas que son talent qui est salué.

Jonathan Wheatley, le team principal de l’équipe de Hinwil, est impressionné par l’implication et le travail fourni par le Brésilien, ainsi que sa maturité qui lui permet de trouver sa place dans l’équipe rapidement.

"Gabriel est resté jusqu’à la fin de la soirée pour venir remercier son équipe. Je pense que cela montre non seulement son niveau de maturité, mais aussi le respect qu’il a pour le team" a déclaré Wheatley.

Cette maturité, selon Wheatley, fait partie des nombreuses qualités qui permettent à Bortoleto de se distinguer en tant que pilote débutant dans un plateau extrêmement compétitif.

"Gabriel a une éthique de travail exemplaire. Il a une grande capacité à assimiler de nouvelles informations. Il prouve sous tous les angles qu’il est bien la future star que nous attendions."

Wheatley a également tenu à souligner l’excellente entente qui règne au sein de l’équipe, notamment entre Bortoleto et son coéquipier, beaucoup plus expérimenté, Nico Hülkenberg.

"Je dois dire que c’est probablement le duo de pilotes le plus proche et le plus collaboratif dont je me souvienne depuis que je suis en Formule 1."

Avec Hülkenberg apportant des années d’expérience au garage et jouant un rôle de mentor auprès du jeune Brésilien, ce duo représente aujourd’hui un véritable atout pour l’écurie suisse.

"De l’autre côté de la table d’ingénierie, vous avez cette expérience extraordinaire et le talent confirmé de Nico. On parle beaucoup de Gabi, mais Nico a aussi fait un travail remarquable. On ne le voit pas forcément, car cela ne s’est pas traduit par des points, mais en interne, nous sommes très satisfaits de nos deux pilotes."

Ce qui rend encore plus impressionnante la progression de Bortoleto, c’est la rapidité avec laquelle il apprend. Contrairement à d’autres rookies ayant accumulé des milliers de kilomètres en essais, le Brésilien apprend sur le tas — et il s’en sort très bien.

"Il faut rappeler qu’il n’a pas effectué 10 000 kilomètres d’essais dans des anciennes voitures. Il n’a pas non plus parcouru 10 000 kilomètres en Formule 1. C’est sa toute première saison."

"Il y a de nombreux circuits où il n’a jamais roulé, et certains arrivent bientôt. Il a su livrer de très belles performances sur les dernières courses, là où il connaissait les pistes. Je pense qu’il a mûri et progressé en tant que pilote. Et je crois qu’il sera capable de s’adapter à ces nouveaux circuits beaucoup plus rapidement qu’en début de saison."