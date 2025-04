Mékies ’ne sait pas’ pourquoi Lawson a échoué chez Red Bull

Liam Lawson a connu un retour difficile chez Racing Bulls, bien qu’il ait pilote en 2023 et 2024 pour l’équipe quand elle s’appelait AlphaTauri puis RB F1.

Le directeur, Laurent Mékies, explique que cela est dû au fait que Lawson avait travaillé d’un côté du garage, et notamment avec l’ingénieur Pierre Hamelin, et qu’il est désormais du côté qui était celui de Yuki Tsunoda, avec l’ingénieur de course Ernesto Derniderio.

"Oui, il s’en est plaint en plaisantant !" s’amuse Mekies. "Il est de l’autre côté du garage. Il était un peu perdu le premier jour, mais il s’est bien adapté maintenant !"

"Nous en avons discuté lorsque nous l’avons accueilli à nouveau et nous nous sommes sentis très à l’aise avec cette façon de faire - et il s’est senti à l’aise avec cette façon de faire."

"Donc, à part le fait qu’il soit un peu perdu en entrant dans le garage, nous pensons que c’était la meilleure façon de procéder. Il a pris l’équipe de Yuki et il a l’ingénieur de course de Yuki."

Mékies rappelle que Lawson est arrivé dans un état d’esprit de perte de confiance et que c’est la priorité pour qu’il retrouve de la performance : "La première chose à faire est évidemment de le remettre à l’aise dans la voiture. C’est ce sur quoi nous nous concentrons."

"Il a perdu sa confiance lors de ces deux courses très difficiles, et ce qui nous importe, c’est qu’il soit à l’aise dans la voiture et qu’il se sente suffisamment à l’aise pour pousser."

"Si nous cochons ces deux cases, nous saurons que le talent n’a pas disparu. La vitesse va revenir. Cela ne fait donc que [trois] courses avec nous. Nous avons déjà constaté un net progrès entre le Japon et Bahreïn."

"Vous ne l’avez peut-être pas vu sur la feuille de temps mais, pour nous, du point de vue des données, ce qu’il fait avec la voiture et la façon dont il la pousse, c’est clairement un pas en avant et nous nous attendons à ce qu’il continue à monter en puissance."

Le Français ne comprend pas pourquoi Lawson a été en grande difficulté chez Red Bull, ce qui a mené à son retour chez Racing Bulls. Selon le patron de l’équipe de Faenza, le pilote néo-zélandais est largement au niveau.

"La vérité, c’est que je ne sais pas. Je pense que nous avons tous été surpris par le fait qu’il ait eu autant de difficultés. Je ne sais pas à quoi cela est dû."

"C’est sûr qu’il est facile de sous-estimer, quand on n’est pas là, le niveau de pression qu’il y a en haut de grille, et donc les choses peuvent devenir difficiles très, très vite."

"Heureusement, nous avons un peu de temps pour revenir à un niveau où il est à l’aise pour pousser. Nous pensons que si nous y parvenons, la vitesse qu’il a montrée l’année dernière et celle qu’il a montrée il y a deux ans seront à nouveau présentes et nous reviendrons à de bonnes choses."

"Je pense qu’il sait qu’il a le soutien de tout le monde ici. Le mieux que nous puissions faire est de nous assurer que nous le guidons pour qu’il soit capable de pousser dans la voiture. Je pense qu’il fait très bien les choses. Il fait des progrès avec nous."

"Cela ne veut pas dire que nous sommes toujours d’accord, mais il est certainement très ouvert à l’idée de travailler d’une manière qui lui permette de retrouver ce type de confiance avec la voiture."