Haas F1 veut continuer à ’s’améliorer’ pour sa première course à domicile

En tant que seule équipe américaine sur la grille de départ de la Formule 1, Haas F1 va disputer ce week-end le premier de ses trois Grands Prix à domicile, à Miami. Ayao Komatsu, le directeur de l’équipe, tire un premier bilan de la saison jusqu’ici et parle des objectifs du team en Floride.

"Nous avons eu un début de saison effréné, avec cinq courses en six week-ends, et nous avons déjà vécu une expérience en dents de scie" reconnaît Komatsu.

"Melbourne a vraiment révélé les faiblesses de la VF-25, mais l’équipe a incroyablement bien réagi en apportant un nouveau plancher dès la troisième course et en marquant 20 points en trois courses. Chaque fois que nous envoyons la voiture sur la piste, nous apprenons à tirer le meilleur parti de la VF-25 et à l’améliorer."

"Esteban et Ollie ont joué un rôle déterminant en donnant des directives et en travaillant avec l’équipe tous les jours, sans parler des incroyables courses qu’ils ont déjà réalisées. Après tout cela, nous arrivons maintenant à Miami, qui est bien sûr notre première course à domicile de la saison."

"Le Grand Prix de Miami est un événement extraordinaire qui a certainement ajouté une nouvelle dimension à la Formule 1, et il ne fait que s’améliorer. Nous sommes impatients de nous lancer devant notre public et nos partenaires."

Ollie Bearman va découvrir le tracé de Miami et il s’attend à une adaptation difficile, car il ne disposera que d’une séance d’essais libres avant de disputer les qualifications du Sprint : "C’est notre deuxième Sprint de la saison et ce sera difficile."

"C’est la première fois que je viens à Miami, et si l’on ajoute à cela le fait que c’est une course de vitesse, cela va être difficile, mais je suis excité à l’idée de conduire là-bas."

#L’endroit est fantastique et c’est un point fort du calendrier, le stade a l’air super cool, et c’est la première course à domicile de la saison pour MoneyGram Haas F1 Team - donc ça va être super occupé et super amusant !"

Esteban Ocon a connu trois courses difficiles malgré des points à Bahreïn, et il espère trouver davantage de constance pour se rapprocher plus régulièrement du top 10.

"Après une longue série de trois courses, il était bon de prendre le temps de faire le point sur les dernières semaines dans leur ensemble et de permettre à chacun de prendre une pause bien méritée" note le Français.

"Je pense que dans l’ensemble, nous pouvons être fiers de notre début de saison en tant qu’équipe. Bien sûr, nous voulons toujours faire mieux, et nous continuons à travailler dur pour améliorer la voiture et comprendre comment en tirer le maximum de performance de manière plus régulière, et Miami sera un autre bon test."

"Ce sera génial de revenir à Miami, c’est une ville tellement cool et vibrante. Bien sûr, c’est la première des trois courses à domicile pour nous cette année en tant que seule équipe américaine sur la grille, donc je suis très excité de vivre cela en tant que pilote Haas pour la première fois."

"J’ai de bons souvenirs de la course ici, comme en 2022, lorsque j’ai réussi à revenir et à terminer huitième après être parti de l’arrière. C’est un circuit agréable à piloter avec une combinaison de sections techniques à faible vitesse et de séquences rapides et fluides, c’est donc un bon défi."

"C’est un Sprint, nous n’avons qu’une seule séance d’essais pour tester et essayer différents réglages, donc il s’agira d’être à la hauteur le plus rapidement possible. Nous sommes très impatients de commencer notre week-end et nous espérons offrir un bon spectacle à tous les fans américains passionnés."