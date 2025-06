Mekies : Lawson monte en puissance, pas en confiance, avec Racing Bulls

Laurent Mekies, le patron de Racing Bulls, a rejeté l’idée que l’équipe ait « reconstruit » Liam Lawson après son éviction brutale de Red Bull.

Le Néo-Zélandais a débuté la saison 2025 aux côtés de Max Verstappen chez Red Bull, mais a été écarté après seulement deux courses en Australie et en Chine. Yuki Tsunoda a pris son volant, Lawson étant de retour chez Racing Bulls.

Lawson a été largement surpassé par son nouveau coéquipier Isack Hadjar mais semble peu à peu revenir dans le rythme. Il a marqué ses premiers points de la saison avec une huitième place à Monaco, et en a manqué un autre de peu à Barcelone, terminant 11e, juste derrière Max Verstappen, pénalisé.

Lawson gagne en confiance, un facteur clé de cette remontée, selon Mekies.

"Non, ce n’est pas nous qui cherchons à reconstruire Liam," a répondu lorsqu’on lui a demandé si l’équipe avait fait regagner sa confiance à Lawson.

"Liam est arrivé, il a dû prendre un nouveau volant, et en cours de saison, c’est très difficile. Tout comme c’était difficile pour Yuki de rejoindre Red Bull, c’était difficile pour Liam de prendre le volant d’une voiture qu’il n’a jamais pilotée."

"Il a donc fallu du temps, non pas tant pour reprendre confiance, mais pour s’habituer à notre voiture, et ses temps au tour s’améliorent à chaque course."

"Encore une fois, je ne parlerais pas de confiance. Je dirais simplement qu’il prend le contrôle de la voiture, qu’il est de plus en plus à l’aise et qu’il est du coup capable d’attaquer de plus en plus."