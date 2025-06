Bottas a-t-il percé le secret du ’niveau supérieur’ de McLaren F1 ?

Valtteri Bottas est revenu sur le test qu’il a vécu avec McLaren F1, durant lequel il a piloté la MCL60 de 2023.

Il s’agit de la monoplace qui a rapproché l’équipe de Woking du succès, notamment grâce à une excellente évolution au GP d’Autriche, puis une encore meilleure à Silverstone, qui avait propulsé Lando Norris sur le podium et en première ligne.

L’expérience qu’en a fait le pilote finlandais récemment semble confirmer ce qui est encore aujourd’hui un des secrets de la réussite de l’équipe, à savoir une tenue de route particulièrement bonne au niveau des suspensions, ce qui aide évidemment à ne pas user la gomme.

"J’ai vraiment senti la différence" a déclaré Bottas au podcast Beyond the Grid. "Je savais que cette voiture était bonne dans les virages à haute vitesse, mais la stabilité qu’elle avait, par exemple, dans les deux derniers virages de Barcelone, était d’un niveau supérieur. J’ai vraiment apprécié de piloter cette voiture, avec une équipe formidable."

Bottas a récemment conduit une voiture de réglementation précédente, et il reconnait préférer cela aux monoplaces de F1 actuelles, qui affichent un gabarit énorme et sont bien plus rigides dans leur comportement.

"La tenue de route est beaucoup plus agréable. Les voitures ont un peu plus de mouvement vertical. Les voitures sont verticalement un peu plus souples, le passage des vibreurs est un peu meilleur, et la voiture était plus légère, un peu plus petite."

"Je préfère nettement cette époque de la Formule 1. C’est pourquoi j’aime la direction que prend la Formule 1 pour l’année prochaine, avec des voitures un peu plus légères et un peu plus petites. Je pense que cela devrait être plus agréable pour tous les pilotes l’année prochaine."