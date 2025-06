Verstappen ’n’effraie plus’ ses rivaux qui ’l’attaquent plus souvent’

Johnny Herbert est sceptique quant aux tactiques utilisées par Max Verstappen en course, comme il l’a souvent dit. S’il aime les tensions en piste, il déteste voir le pilote Red Bull dépasser la limite, comme il l’a fait à Barcelone en s’attaquant à George Russell de manière volontaire.

"Je veux que tous les pilotes soient poussés au maximum" a déclaré Herbert, tout en expliquant que la tactique d’intimidation du Néerlandais n’est plus efficace, car les pilotes n’ont plus peur.

"Le dépassement que George Russell a fait sur Max Verstappen était sacrément bon."

"C’était un mouvement que l’on pouvait attendre de Verstappen. Il y a des situations dans lesquelles Verstappen a effrayé les pilotes en les empêchant de l’attaquer parce qu’il pouvait les surpasser."

"Maintenant, les pilotes sont prêts à relever le défi et Verstappen est attaqué plus souvent. Je veux voir le meilleur pilote sortir vainqueur, et j’espère que nous verrons cela plus souvent au cours de cette saison et en 2026, espérons-le, avec des machines plus égales."

"Nous continuerons à voir les McLaren et Verstappen se disputer les victoires en course, mais vous pouvez ajouter des pilotes comme George Russell et Charles Leclerc, ils peuvent prendre des points à des pilotes comme Lando Norris, Oscar Piastri et Verstappen."

Le Britannique condamne fermement ce genre de tactiques pour obtenir des succès voire des titres mondiaux : "Nous ne voulons pas de la partie sale de la course. Je reviens à 1994, entre Michael Schumacher et Damon Hill, Hill a été volé."

"Ce n’était pas juste. Il aurait dû gagner le championnat en 1994, mais il ne l’a pas fait parce que Schumacher a fait sa défense avec une suspension endommagée après avoir commis une erreur et heurté le mur, ce qui l’a mis hors course, mais plus important encore, Damon, qui aurait dû gagner cette course et le championnat."

"Est-ce une façon pure de gagner le championnat ? Non, ce n’est pas le cas. Vous n’êtes pas le meilleur pilote, vous essayez d’être au-dessus des règles et ce type de situation devrait être rapidement éliminé."