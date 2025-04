McLaren salue ’le week-end presque parfait’ et ’la maturité’ de Piastri

Andrea Stella, directeur de l’équipe McLaren, a plaisanté en disant qu’il avait été « attaqué en premier » par Oscar Piastri et Lando Norris alors qu’ils s’aspergeaient sur le podium d’eau de rose - le champagne étant interdit - au Grand Prix de Bahreïn.

Stella représentait McLaren sur le podium de Sakhir après la victoire confortable d’Oscar Piastri, Lando Norris terminant en troisième position.

Quand on lui a demandé si l’eau de rose pique moins que le champagne, Stella a plaisanté : "Ça pique moins. Mais ce qui pique, c’est que j’ai tardé à asperger, alors j’ai laissé Oscar et Lando attaquer en premier, et j’ai clairement perdu la bataille, ce qui est un peu décevant."

McLaren a encore réalisé une belle performance, Piastri transformant sa pole position en deuxième victoire de cette saison.

Norris a commis plusieurs erreurs en remontant à la troisième place, dont une qui lui a valu une pénalité de cinq secondes pour avoir pris le départ hors de position.

Malgré cela, Norris reste en tête du classement des pilotes avec trois points d’avance sur Piastri, tandis que McLaren porte son avance à 58 points sur Mercedes.

"Lors de la course l’undercut était très puissant, et même sur le podium ! Mais à part ça, ce fut une journée très positive pour nous. Oscar a réalisé une course parfaite, je dirais même un week-end parfait."

"Un peu dommage pour Lando avec sa pénalité de cinq secondes. Sinon, je trouve que Lando a fait une bonne course. Il s’est ressaisi, je pense qu’il aurait mérité la deuxième place, mais la course s’est terminée peut-être quelques tours trop tôt. Mais c’est bien ainsi tout de même."

"C’est une bonne chose pour l’équipe et pour nos pilotes. Nous sommes clairement en bonne position dans les deux championnats. Et c’est en grande partie grâce au travail de l’équipe."

"Je tiens à profiter de cette occasion pour remercier tous les hommes et toutes les femmes de McLaren d’avoir créé une voiture aussi incroyable."

Stella a tenu à souligner le fait que Piastri avait réalisé une course parfaite à Bahreïn pour son 50e Grand Prix.

"Je dirais même que c’était un week-end parfait. Il a énormément gagné en maturité en l’espace d’un hiver. Il est solide, il est fort dans dans tous les domaines malgré sa jeunesse. 50 Grands Prix c’est beaucoup et peu à la fois dans une Formule 1 où les pilotes à plus de 200 ou 300 Grands Prix deviennent la norme."

Le bilan de Bahreïn ? Pas parfait mais excellent pour McLaren F1.

"C’est un résultat très important à Bahreïn pour notre deuxième Grand Prix national. C’est une première victoire pour l’équipe ici, après une première pole position. Nous sommes tous extrêmement reconnaissants du soutien que nous recevons de nos actionnaires, comme toujours."

"Lorsque nous étions en train de construire l’équipe et que nous n’obtenions pas les résultats que nous observons actuellement, ils ont fait preuve de patience et nous ont donné les ressources nécessaires pour poursuivre notre trajectoire actuelle."

"Oscar a réalisé un week-end quasiment parfait. Il a été très solide à chaque séance, dans chaque situation, et a mené la voiture vers une victoire méritée. Lando, parti 6e, allait devoir travailler dur et une pénalité de cinq secondes a rendu sa tâche encore plus difficile. Mais il a réalisé une très belle performance et nous a permis de célébrer un double podium, ce qui est important pour les deux championnats."