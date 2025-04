Vasseur : Ferrari a réussi à se battre avec McLaren F1

Ferrari avait les moyens de "faire mieux" ce week-end à Bahreïn.

C’est ce qu’admet Frédéric Vasseur, le patron de la Scuderia, alors que ses pilotes ont terminé 4e et 5e, Charles Leclerc devant Lewis Hamilton.

La voiture de sécurité a compromis la stratégie décalée de Ferrari en termes de pneumatiques mais Vasseur veut tout de même tirer du positif.

"Nous avions le potentiel pour faire mieux sur le circuit de Sakhir," reconnait le Français.

"La voiture de sécurité n’est pas intervenue au bon moment pour nous, du moins pour Charles, mais ce n’est pas une excuse. Nous étions au milieu d’un bon deuxième relais et notre stratégie nous aurait permis de choisir le pneu pour la fin de course entre durs et tendres après avoir chaussé deux trains de médiums en première partie de course avec nos deux pilotes."

"Lorsque la voiture de sécurité est entrée en piste, nous avons dû l’utiliser, mais cela a gâché nos plans et c’est peut-être là que nous avons perdu nos meilleures chances de monter sur le podium. Cependant, nous avons marqué de bons points grâce à Charles et Lewis, qui ont bien fait leur remontée après des qualifications difficiles, réalisant une course solide, ce qui est très encourageant."

"Nous en sommes là : McLaren a encore une longueur d’avance, mais nous nous sommes battus avec eux lors du deuxième relais et nous avons pu nous battre avec les Mercedes et les Red Bull. Nous allons continuer à travailler pour être plus compétitifs lors des prochaines courses, à commencer par l’Arabie saoudite la semaine prochaine."