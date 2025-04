Haas F1 n’espérait pas un doublé dans les points après les qualifs

Esteban Ocon n’avait pas passé la Q2 samedi avec un crash au volant de sa Haas F1. Et avant cela, Oliver Bearman s’était fait éliminer en Q1 avec le 20e et dernier temps.

Alors voir les deux Haas dans les points à Bahreïn, en 8e et 10e positions, c’était pour le moins inattendu et inespéré pour Ayao Komatsu, le directeur de l’équipe américaine.

Le Japonais salue une équipe qui a su se redresser après le gros coup dur subi la veille de la course.

"Quelle journée de course ! Je suis très heureux, surtout après la déception des qualifications – personne n’a baissé les bras."

"Nous savions ce que nous avions à faire lors du Grand Prix, nous savions que nous avions le rythme et deux pilotes capables de produire des résultats."

"Nous ne rêvions pas d’un doublé dans les points, mais honnêtement, vu la façon dont nous avons mené la course, la façon dont les pilotes ont piloté, nous avons fait preuve de conviction et d’initiative – nous n’avions peur de rien."

"Je suis vraiment heureux de voir comment tout le monde réagit à la déception – c’est la course, il y aura des hauts et des bas. C’est facile de vivre les hauts, mais pas facile de surmonter les bas et de réaliser une telle performance. C’était encore un travail d’équipe incroyable."