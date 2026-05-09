Verstappen pulvérise la référence d’un pilote Super GT sous la pluie !

Max Verstappen a une nouvelle fois démontré l’étendue de son talent en réussissant un défi totalement fou face au pilote de Super GT Atsushi Miyake, dans des conditions extrêmement délicates sur le circuit de Fuji.

Avant le Grand Prix du Japon disputé en mars, des images avaient déjà montré le quadruple champion du monde de Formule 1 au volant d’une nouvelle machine atypique. Cette fois, le Néerlandais pilotait une GT500 de 650 chevaux, soit la catégorie reine du Super GT japonais et les voitures les plus puissantes du championnat.

Red Bull a maintenant communiqué en détails sur cet évènement avec la vidéo ci-dessous. Le défi proposé à Verstappen était loin d’être anodin : avec seulement quelques tours à disposition et sous une pluie battante, le pilote Red Bull devait tenter d’égaler, voire battre, le chrono réalisé par Atsushi Miyake, pilote titulaire de la discipline.

Et le Japonais n’était pas un adversaire quelconque. Âgé de 27 ans, Miyake s’était imposé à Fuji en 2024 et avait terminé troisième du championnat pilotes la même année, pour sa première saison après sa promotion depuis la catégorie GT300.

Avant de prendre la piste, Verstappen avait d’ailleurs plaisanté sur l’ampleur du défi qui l’attendait : "Vous savez que ces gars pilotent ces voitures toute l’année ? Si je ne le bats pas, je vais couper les virages."

Décrivant la GT500 comme "une vraie voiture de course", Verstappen a d’abord observé Miyake signer un chrono de 1’44"075 dès son deuxième tour lancé.

Mais alors que la pluie redoublait encore d’intensité, le pilote Red Bull s’est installé à son tour au volant. Après avoir calé à deux reprises en quittant les stands, Verstappen s’est rapidement mis dans le rythme.

Le résultat a été spectaculaire. Dès son premier tour lancé, il s’est rapproché à moins d’un dixième du meilleur chrono de Miyake. Puis, dès la boucle suivante, il a totalement pulvérisé la référence avec un impressionnant 1’42"290, malgré des trombes d’eau.

"Ça devenait vraiment délicat de pousser," a raconté Verstappen. "Après avoir vu mon premier tour, je me suis dit : ’Je peux faire un peu mieux que ça’, donc j’ai signé un tour en 1 minute 42, puis il a commencé à pleuvoir encore plus fort et, dans certains virages, c’était vraiment piégeux."

Les organisateurs lui ont alors promis une nouvelle tentative en 2027 afin d’aller chercher le record du circuit, cette fois dans des conditions, espèrent-ils, plus sèches.

Verstappen n’a d’ailleurs pas caché son envie de revenir.

"Je regardais simplement les pneus slicks avec envie. J’espère que l’an prochain, ce sera possible."

De son côté, Atsushi Miyake est ressorti particulièrement impressionné par cette expérience aux côtés du quadruple champion du monde.

"C’est un champion, un champion du monde. En partageant la même voiture avec lui, j’ai pu voir à quel point son pilotage était incroyable, et c’était extrêmement excitant."