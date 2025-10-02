McLaren libère Dunne, Red Bull ou Alpine F1 pourraient le récupérer
Le jeune pilote quitte Woking avec effet immédiat
McLaren a rompu les liens avec son jeune pilote Alex Dunne, annonçant sa libération avec effet immédiat.
L’Irlandais de 19 ans a impressionné lors de ses deux premières séances d’essais libres pour McLaren lors de la saison 2025. Dunne occupe également la cinquième place du classement de la Formule 2 après une saison de débutant assez impressionnante.
Oscar Piastri et Lando Norris étant liés par des contrats à long terme chez McLaren, une promotion au sein de l’équipe de F1 semblait peu probable pour les saisons à venir.
McLaren a publié le communiqué suivant jeudi matin : "McLaren Racing a mis fin à son contrat avec Alex Dunne, membre du programme de développement des pilotes McLaren."
"Ce fut un plaisir de travailler avec Alex au cours de l’année écoulée et d’avoir pu contribuer à sa réussite et à son développement en tant que pilote grâce au programme de développement des pilotes McLaren."
"Alex sera libéré avec effet immédiat. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière."
Au mieux, McLaren pouvait lui proposer de l’IndyCar mais Dunne a évidemment refusé. La libération de Dunne le laisse libre de rejoindre une autre équipe, Red Bull étant apparemment intéressée pour son programme de pilotes junior. Alpine F1 pourrait aussi être sur les rangs.
Helmut Marko, consultant chez Red Bull, a admis plus tôt cette année être "toujours intéressé par des pilotes rapides et confiants, et Dunne est un pilote rapide et confiant".
