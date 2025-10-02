’Ce n’est pas pour ça que je suis en F1’ : pourquoi Hadjar monte le ton face à Red Bull

Isack Hadjar a admis qu’il était réticent à accepter certaines des demandes que l’équipe chargée des réseaux sociaux de Red Bull lui avait faites.

Le pilote français a déclaré avoir refusé certaines de leurs activités média et marketing, car il ne se sentait pas à l’aise avec celles-ci.

Hadjar est membre du Red Bull Junior Team depuis 2022 et a été promu cette année dans la deuxième équipe de Formule 1, Racing Bulls. Il a impressionné tout au long de la saison et a décroché son premier podium lors du Grand Prix des Pays-Bas.

Cependant, il n’est pas vraiment intéressé par les activités marketing parfois délirantes de Red Bull ou Racing Bulls sur les réseaux sociaux.

"Ce n’est certainement pas un accomplissement pour moi. Ce n’est pas pour cela que je suis venu en Formule 1."

"Mais tant que je réussis, honnêtement, c’est tout ce qui compte, donc je suis heureux."

Hadjar est actif sur les réseaux sociaux depuis qu’il a commencé à faire du karting et compte aujourd’hui plus d’un million d’abonnés sur l’ensemble de ses comptes. Il explique pourquoi il n’a pas toujours été disposé à se prêter aux demandes de Racing Bulls sur les réseaux sociaux.

"Parfois, honnêtement, je fais simplement confiance à mes collègues derrière la caméra, car je n’ai aucune idée de ce que je fais. C’est assez amusant parfois. Mais parfois, je me dis : ’Mais qu’est-ce qui se passe, les gars ?’ Parfois, je refuse de faire certaines choses parce que c’est trop... ça ne me semble pas correct."

D’autres pilotes de F1, y compris certains dans le clan Red Bull, ont exprimé des réticences similaires concernant leurs obligations sur les réseaux sociaux. Max Verstappen aurait refusé de participer à certaines vidéos sur les réseaux sociaux pour Red Bull cette année, et l’équipe a produit moins de contenu impliquant le champion du monde.

"J’aimerais que les réseaux sociaux n’aient jamais existé," avait d’ailleurs déclaré le pilote Red Bull il y a quelque temps.