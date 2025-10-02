La FIA relève la vitesse dans les stands pour le GP de Singapour

La FIA a augmenté la limite de vitesse dans la voie des stands pour le Grand Prix de Singapour de ce week-end.

La limite de vitesse sur le circuit urbain de Marina Bay était auparavant fixée à 60 km/h en raison de l’espace limité disponible dans les stands. Cependant, pour la course de cette année, elle a été portée à 80 km/h.

La FIA a confirmé son feu vert à ce changement après que les exploitants du circuit ont élargi la voie des stands d’un mètre.

Ce changement devrait réduire le temps perdu par les pilotes lors des arrêts aux stands à Singapour. Avec cette limite de vitesse réduite dans la voie des stands, les pilotes perdaient environ 25 secondes pour changer de pneus. Cela en faisait l’un des circuits les plus pénalisants du calendrier de la F1 pour les arrêts aux stands.

Les pilotes perdant moins de temps lors des arrêts aux stands cette année, les équipes pourraient envisager de s’arrêter plusieurs fois. Cependant, la difficulté des dépassements sur le circuit de Singapour pourrait inciter les pilotes à privilégier les stratégies à un seul arrêt, sauf intervention de la voiture de sécurité, bien entendu.

Il s’agit de la deuxième course de l’année où la FIA relève la limite de vitesse dans la voie des stands. Elle était déjà passée de 60 km/h à 80 km/h pour le Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort.

La FIA a également confirmé que des améliorations ont été apportées. Les organisateurs de la course ont refait plusieurs zones du circuit. Ils ont posé un nouvel asphalte dans les stands, entre les virages 2 et 3, 6 et 7, jusqu’au virage 9, des virages 14 à 16 et 16 à 19. Des réparations ont également été réalisées aux virages 5, 6, 13 et 14.