Mercedes F1 veut prolonger Russell, une fuite pour attirer Verstappen ?

Alors que la Formule 1 quitte Bahreïn pour l’Arabie saoudite, des rumeurs circulent selon lesquelles l’avenir de George Russell chez Mercedes F1 semble assuré. Et d’autres affirment qu’il ne s’agit que d’un stratagème pour forcer le clan Verstappen à négocier également rapidement au cas où Max voudrait quitter Red Bull Racing.

Le pilote de 27 ans est sans doute le plus régulier de tous les pilotes en 2025, avec une expiration de son contrat en vue à la fin de la saison.

Beaucoup sont convaincus que Toto Wolff a laissé la porte ouverte au cas où il parviendrait à recruter un Max Verstappen mécontent. Mais des informations font désormais état d’un contrat de deux ans proposé à Russell pour 2026 et 2027, avec une option pour 2028.

Cette fuite dans les médias serait aussi volontaire : Raymond Vermeulen et Jos Verstappen ont discuté avec Toto Wolff après la course à Bahreïn, afin de jauger les positions des uns et des autres. Max est resté fidèle à Red Bull mais son impatience grandit face aux problèmes qui ne trouvent pas de solution. Et le projet moteur de 2026 ne rassure pas du tout !

Wolff est en tout cas admiratif des performance de Russell.

"Il me laisse sans voix en ce moment. On a beaucoup parlé de Lewis Hamilton, parti chez Ferrari, de Kimi (Antonelli), arrivé comme un jeune pilote à fort potentiel, mais on a peu parlé de George. J’ai toujours dit que ce n’était pas juste, car c’est l’un des meilleurs pilotes du moment."

Si Wolff souhaite toujours recruter Verstappen pour l’aligner avec Russell, il est théoriquement possible qu’il prête son protégé de 18 ans à une autre équipe.

Le PDG de la F1, Stefano Domenicali, pense que Ferrari serait l’endroit idéal pour le jeune Italien.

"L’Italie a besoin d’un pilote qui, surtout dans le monde actuel, représente une référence pour les jeunes."

"Avant de le comparer à un champion, je pense qu’il est bon d’attendre un peu, mais il est certain qu’il deviendra un acteur majeur de notre sport."

"Donc, un Italien dans une voiture italienne ce serait vraiment bien, mais je pense que Toto Wolff n’est pas d’accord pour le moment."

Et Frédéric Vasseur non plus, avec un duo Hamilton-Leclerc parti pour durer au moins jusque fin 2026...

Verstappen est-il vraiment intéressé par Aston Martin F1 ?

D’autres observateurs voient plutôt Max Verstappen rejoindre Adrian Newey chez Aston Martin F1.

Mais le projet est loin d’être sur de bons rails et pourrait prendre plusieurs années avant de fonctionner. La garantie de gagner rapidement, que recherche le quadruple champion du monde, se situe pour l’instant bien plus du côté de Mercedes que d’Aston Martin.

C’est pourquoi les discussions se seraient davantage accentuées entre les Verstappen et Mercedes F1 ces derniers jours. Alors qu’il ne se passerait "rien" entre les Verstappen et Lawrence Stroll.

Et Honda a tenté de minimiser les rumeurs selon lesquelles Verstappen pourrait bientôt rejoindre Aston Martin en Formule 1. Koji Watanabe, directeur de Honda en F1, avait clairement indiqué qu’il souhaitait que Verstappen reste propulsé par Honda après 2025.

"On m’a demandé : ’Voulez-vous fournir des moteurs à Max ?’ J’ai donc simplement répondu que oui. Vous attendez-vous à ce que je dise : ’Non, nous ne voulons pas le fournir ?’."

"J’ai lu un article qui disait que Honda avait son mot à dire dans le choix des pilotes Aston Martin, mais c’est déjà acquis – c’est pareil pour Red Bull. Mais j’aimerais aussi qu’il y ait de la nuance. Nous ne pouvons rien imposer à nos partenaires, c’est une discussion ouverte."

"En l’état actuel, rien ne mène Max vers un contrat avec Aston. Il y a des rumeurs mais il est chez Red Bull et encore avec nous au moins jusqu’à la fin de l’année."