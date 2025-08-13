Heureux sans F1, Ricciardo confie son admiration pour Verstappen

Daniel Ricciardo a révélé comment il s’adapte à la vie en dehors de la Formule 1, passant d’une vie trépidante à un peu de calme selon ses propres mots.

Le populaire Australien a été remplacé par Liam Lawson chez Racing Bulls après le Grand Prix de Singapour en septembre dernier, mettant ainsi fin à 13 ans de carrière dans le sport automobile.

Au cours de sa carrière, Ricciardo a remporté 32 podiums, trois pole positions et huit victoires en Grand Prix, sept avec Red Bull et une, sa dernière, avec McLaren.

Mais il n’a jamais réussi à retrouver l’excellence qu’il avait connue au sein de l’équipe Red Bull, que ce soit chez Renault, McLaren ou même Racing Bulls pour son retour.

Il profite désormais de son temps libre, loin du sport automobile, et a présenté au public de la conférence Connect de Ray White ses nouvelles activités.

Arborant une barbe fournie, Ricciardo a plaisanté : "Eh bien, je ne me suis pas rasé le visage depuis un moment. Porter la barbe est mon réconfort en ce moment."

"Cette année a été une période d’introspection. J’ai vécu cette vie folle à toute vitesse pendant si longtemps et cette année, j’ai trouvé un peu de calme."

"J’ai eu beaucoup de temps libre, j’ai fait de la randonnée. J’étais en Alaska il y a quelques semaines et je n’ai pas été attaqué par un grizzly, ce qui était un bonus."

Ricciardo a également évoqué son parcours de découverte personnelle, se donnant le temps d’en apprendre davantage sur lui-même, après avoir passé tant de temps immergé dans le monde de la course automobile.

"J’essaie de découvrir qui je suis, au-delà du simple pilote de course. J’ai appris à apprécier davantage les petites choses et à reconnaître l’importance de la famille et des amis."

"J’ai toujours été motivé, ce qui peut parfois conduire à l’égoïsme. J’essaie donc d’apprendre à être un peu plus altruiste et à mieux écouter."

Ricciardo a également évoqué sa jeunesse et révélé qu’il semblait destiné à une vie dans le sport automobile.

"Mon enfance a été formidable. J’ai toujours été poussé à faire quelque chose qui me faisait un peu peur."

"Si je me suis lancé dans la course automobile, c’est parce que personne ne s’y adonnait vraiment. C’était l’occasion de faire quelque chose d’un peu plus cool que les autres."

"Je me la pétais, mais me la péter m’a permis d’atteindre un très bon niveau dans la vie."

Ricciardo continue évidemment à suivre la Formule 1, et il admet être impressionné par son ancien équipier, Max Verstappen, même si ce dernier a la vie dure en ce moment chez Red Bull Racing.

"Si je retire ma casquette de pilote et je mets celle du fan, pour différentes raisons, je suppose que c’est Max qui aurait mon soutien car il est lui-même. S’il ne veut pas parler aux médias, il ne le fera pas."

"Avec la nouvelle saison de Drive to Survive sur Netflix, il a refusé certaines choses. Il a donc fait ce qu’il voulait et il va s’y tenir. On obtient ce qu’on voit."

"Beaucoup de gens l’admirent et l’apprécient. Il n’est peut-être pas le plus accessible ni le plus drôle, mais il est au top et les gens savent que c’est ce qu’ils vont obtenir de lui ou non."

"C’est un pilote déterminé et, évidemment, les gens apprécient ça, donc je respecte vraiment ça."

"J’étais son coéquipier, donc je le connais depuis assez longtemps aussi, et je l’ai aussi vu, disons, mûrir et grandir. Donc oui, non seulement j’ai du respect pour lui, mais je pense que ce qu’il fait parle aussi à certains.’’