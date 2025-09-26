McLaren F1 doit-elle privilégier Piastri pour éviter de ’tout perdre’ ?

Günther Steiner ne pense pas que McLaren F1 doive continuer à préserver l’équité entre Lando Norris et Oscar Piastri, alors que 25 points les séparent et que le premier cité a vu Max Verstappen revenir à 44 points après sa victoire à Bakou.

L’ancien directeur de Haas rappelle que les deux couronnes pour le team sont plus importantes que laisser les pilotes se battre, au risque de voir leur principal rival les dépasser et leur voler le titre mondial en fin de saison.

"Cela va se produire. Car au final, vous voulez remporter le championnat des pilotes également, pas seulement celui des constructeurs. Et vous savez, l’équipe est plus importante que le pilote, et les pilotes ne sont, comme je le dis toujours, qu’une partie de l’équipe, sans vouloir les déprécier" a déclaré Steiner au podcast Red Flags.

"Les deux ne peuvent pas gagner, alors plutôt que d’avoir deux pilotes qui se battent et qui perdent tout, il vaut mieux avoir quelqu’un qui gagne. Même si Lando est le visage de l’équipe et, comme vous le dites, le fils préféré, je pense que McLaren doit être au-dessus de ça, et sera au-dessus de ça."

Steiner ne pense pas que McLaren puisse sacrifier le titre mondial sur l’autel de l’équité : "À mon avis, il faut le faire pour gagner. Je pense qu’ils prendront cette décision, car sinon, s’ils perdent à cause de cette décision, à quel point auront-ils l’air stupides ?"

"McLaren aurait dû tirer les leçons de l’année dernière, de la façon dont ils ont procédé. Ça n’a pas marché. Et s’ils font la même chose cette année... jusqu’à présent, on se disait ’Max n’est pas une menace de toute façon. C’est bien de les laisser courir. Non seulement c’est bien, mais c’est aussi bien pour les spectateurs’."

"Mais maintenant, on arrive à un point où cela pourrait nuire à l’équipe en lui faisant perdre le championnat des pilotes. Donc, si vous dirigez l’équipe, vous devez empêcher cela en établissant une règle qui rendra quelqu’un mécontent. Et c’est comme ça que ça devrait être."

L’Italien pense que McLaren doit montrer à Verstappen qu’elle "fera tout pour gagner. Je le ferais maintenant. Je le ferais, car je veux juste m’assurer de remporter le championnat. J’ai dit que je pensais que Max ne pouvait pas se rapprocher, mais si j’ai déjà le sentiment qu’il y a un risque, pourquoi le prendrais-je ?"