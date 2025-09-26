Leclerc et Hamilton en désaccord sur le futur des Sprints F1

Charles Leclerc s’est également exprimé sur la volonté de la F1 d’augmenter le nombre de week-ends de sprint et d’apporter d’autres modifications au format.

Stefano Domenicali, le PDG du sport, a en effet révélé que la Formule 1 pourrait passer de 6 à 12 sprints par an dès 2027, ce qui n’a d’ailleurs pas beaucoup plus au président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

Le Monégasque révèle que des discussions à ce sujet n’en sont qu’à leur début, les pilotes n’ayant pas été consultés sur le projet pour le moment.

"Nous n’en avons pas encore beaucoup discuté. Mais à mon avis, le nombre de week-ends de sprint que nous avons est suffisant."

"Je ne voudrais pas nécessairement en avoir plus," ajoute le pilote Ferrari.

Il s’est montré encore plus clair sur l’idée des grilles inversées.

"Je ne sais pas, en tout cas pas pour un week-end normal. On pourrait envisager cela pour les sprints, mais ce n’est vraiment pas quelque chose qui devrait faire partie de l’ADN de la Formule 1."

Quant à l’idée de Grands Prix plus courts, afin de s’adapter à une audience plus jeune et qui zappe plus facilement, Leclerc a insisté : "Je ne pense pas qu’il faille réinventer quoi que ce soit."

Son coéquipier Lewis Hamilton a toutefois proposé une perspective bien différente.

"J’aime les week-ends sprint. Il y a des années, je me plaignais du fait que nous avions toujours la même structure de week-end. Nous avons donc apporté quelques changements. Je trouve que les sprints sont assez amusants."

"Ces week-ends sont plus intenses en raison du nombre réduit de séances d’essais. Les fans apprécient également ce format. D’un point de vue divertissement, il y a certaines étapes du calendrier où il serait formidable d’avoir des courses sprint."

Il y a toutefois un point sur lequel les deux pilotes Ferrari sont d’accord, c’est le retour souhaité des V8 à l’horizon 2030.

"J’adorerais les retrouver, beaucoup plus de bruit serait vraiment apprécié," dit Leclerc.

"Je préférerais sans aucun doute revenir aux moteurs V8 ou V10 classiques, et surtout au bruit. C’est ce qui me manque le plus dans ce sport, c’est ce qui m’a fait tomber amoureux de ce sport."

"Je suis originaire de Monaco et je me souviens de l’époque où les F1 roulaient à Monaco, j’en avais des frissons. Aujourd’hui, je ne pense plus avoir cette sensation, c’est dommage."