McLaren F1 craint que Barcelone ’ne convienne pas’ à la MCL39

Lando Norris arrive à Barcelone fort d’une victoire à Monaco, où il a aussi signé son troisième Hat Trick (pole position, victoire et meilleur tour en course) en carrière. Le pilote McLaren F1 est impatient d’enchainer une troisième course en autant de week-ends.

"Aborder le prochain week-end de course en tant que vainqueur du Grand Prix de Monaco est une sensation incroyable. L’équipe et moi-même avons travaillé dur ces derniers mois pour trouver des points d’amélioration, et nous allons continuer à tout donner dans cette dynamique" a déclaré Norris.

"C’est formidable de terminer ce triplé de courses par le Grand Prix d’Espagne. Barcelone est une ville magnifique à visiter et agréable à piloter. Je me sens bien et je suis prêt pour un nouveau week-end solide."

Oscar Piastri apprécie le circuit de Barcelone et il espère y signer un nouveau bon résultat, lui qui est monté sur tous les podiums depuis la Chine, deuxième manche de l’année : "Barcelone est un circuit sur lequel j’ai gagné en formules de promotion."

"C’est un bon mélange de lignes droites à grande vitesse et de sections techniques. Je suis heureux de la grande régularité de mon pilotage en ce moment et j’emporte beaucoup de positif avec moi en Espagne. L’équipe fait un excellent travail et je me sens très confiant."

Malgré les très bonnes performances de Monaco, le directeur de l’équipe, Andrea Stella, s’inquiète un peu plus en vue du Grand Prix d’Espagne. En effet, il craint que le tracé de Barcelone ne convienne pas autant à la MCL39.

"Nous nous rendons au Grand Prix d’Espagne encouragés par notre résultat à Monaco. Le circuit de Barcelona-Catalunya offre cependant un défi très différent, avec de nombreux virages à grande vitesse qui ne conviendront pas naturellement aux caractéristiques de la MCL39" tempère Stella.

"Il faut donc s’attendre à de nombreux défis de la part du reste de la grille et à des batailles serrées aux avant-postes. Nous sommes maintenant au tiers de la saison 2025 de Formule 1, toujours en tête des deux championnats, mais nous restons concentrés sur nos objectifs."

"Il n’est pas facile d’être constant au cours d’un triplé de courses difficile, et je voudrais donc remercier une fois de plus tout le monde chez McLaren pour le travail abattu. Nous gardons la tête baissée et nous continuons à tout donner."