Verstappen : être ’regulier sera la clé’ pour espérer le titre mondial

Max Verstappen admet que la saison de Red Bull est pour l’instant en dents de scie. Le quadruple champion du monde pense qu’il devra optimiser chaque résultat pour faire une saison qui lui permettrait d’avoir une chance de titre.

"Je pense que je préfère avoir 50 points d’avance que d’avoir 20 points de retard ou autre", a déclaré Verstappen au podcast interne TalkingBull de Red Bull.

"Tout le monde préfère cela, mais bien sûr, ce n’est pas la réalité, mais la saison est encore très longue, nous voulions bien faire à Monaco, et nous voulons très bien faire à Barcelone, et c’est ainsi que vous continuez à avancer."

"Imola a été un week-end très positif pour nous, et les circuits urbains sont toujours un peu plus agités et parfois un peu plus aléatoires en termes de résultats, mais il reste beaucoup de courses où nous pouvons faire du bon travail."

"Nous essayons toujours de maximiser ce que nous avons, que ce soit en gagnant des courses ou non. C’est toujours ce qu’il faut essayer de faire, être le plus régulier possible tout au long de l’année sans faire trop d’erreurs. C’est toujours la clé."

Interrogé sur les effets de sa paternité sur son quotidien, le Néerlandais est pour l’instant serein : "Heureusement, ce n’est pas trop mouvementé."

"Je pense que de toute façon, en tant que père, au début, les enfants sont tellement attachés à leur mère que vous êtes plus comme un passager, et vous vous assurez que tout le monde va bien et qu’il n’y a pas trop de chaos."

Verstappen n’imagine pas que cela aura un impact sur son métier à terme : "Non, je ne pense pas qu’il faille changer en tant que pilote pour être honnête."

"Une fois sur la piste, je sais ce que j’ai à faire et je sais ce qu’il faut faire. Je suis donc très concentré là-dessus. Mais c’est bien que lorsque vous rentrez chez vous, il y ait une petite fille juste là."