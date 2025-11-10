Malgré sa remontada magistrale, Verstappen constate les dégâts au championnat

Quel incroyable retournement de situation pour Max Verstappen ! Le samedi à Interlagos, le Néerlandais était totalement perdu en Q1 et connaissait sa première élimination à la régulière depuis 2017 sur un tour rapide, dès cette étape des qualifications.

Durant la nuit, Red Bull a travaillé sur la F1 et brisé le Parc fermé, changeant totalement les réglages et installant une unité de puissance totalement neuve.

Le lendemain en course, Max Verstappen a alors réussi une remontée incroyable, rappelant celle qu’il avait déjà signée… l’an dernier sur ce même circuit d’Interlagos.

Remonté des stands à la 3e place, et même après avoir crevé dans les premiers tours (mais il a pu changer de pneus sous voiture de sécurité virtuelle), le Néerlandais maintient en vie ses espoirs au championnat.

Comment expliquer une telle remontada en moins de 24 heures ? Le Néerlandais avait-il une explication ?

« C’était bien mieux que nos qualifications, c’est sûr. Juste une course très solide. Nous avions un bien meilleur rythme. Il faisait un peu plus froid, ce qui nous a peut-être aidés. La voiture semblait un peu plus réactive. »

« L’ensemble, les réglages aussi. Je me sentais juste un peu plus à l’aise. Et puis aussi les températures, un peu plus fraîches, donnaient l’impression que tout fonctionnait un peu mieux. »

« Eh bien, je suis monté dans la voiture, j’espérais seulement que la voiture serait plus compétitive. Mais dans les tours de mise en grille, elle semblait déjà meilleure que pendant tout le week-end, je dirais. »

« Mais quand même, après le départ, avoir cette crevaison, puis être à nouveau dernier, je me suis dit : "Mon Dieu, rien ne va vraiment dans mon sens ce week-end." Mais ensuite, on se calme. On essaie de faire de son mieux : dépasser les voitures devant soi, essayer d’appliquer la stratégie optimale. »

« Et tout a fonctionné. Avec l’équipe, nous avons fait ce qu’il fallait. Et à un moment donné, on se bat pour ce podium, on le voit à 10 ou 12 tours de la fin. C’est agréable. Mais en même temps, en course, je ne fais pas de projections. Je me concentre juste sur l’instant présent, en essayant de boucler chaque tour de manière aussi constante que possible. »

Max Verstappen a failli s’offrir la 2e place de la Mercedes F1 de Andrea Kimi Antonelli en fin d’épreuve, mais il s’en est fallu de peu. Qu’est-ce qui lui a manqué pour réussir ce dépassement que tout le monde voyait pourtant venir ?

« Quand je me rapprochais de Kimi, les pneus ont commencé à surchauffer et on perd beaucoup d’adhérence. Le tendre est un peu plus difficile que le medium pour ça. »

« Mais dans l’ensemble, une super course. Revenir de la voie des stands au podium, et finir à 10 ou 11 secondes de la tête, c’est un très bon résultat pour nous et je ne m’y attendais vraiment pas en me réveillant. »

À quel point la crevaison en début de course a changé la course de Max Verstappen ? Il était alors en durs, un pneu peu efficient, et a pu changer de composés sous voiture de sécurité virtuelle… Finalement, était-ce une bénédiction ?

« Impossible de savoir. Le pneu dur, je ne sais pas s’il allait être un très bon pneu. Je me sentais bien en medium, je me sentais bien en tendre. Le medium avait peut-être un peu plus d’adhérence d’après ce que je voyais autour de moi. »

« Mais en même temps, on est dans l’air sale, on ne fait que glisser, donc c’est impossible de savoir. Mais c’est sûr, ce n’est pas idéal. S’arrêter à nouveau, être en médiums au fond du peloton, puis devoir remonter tout le peloton, cela a un peu compromis ce premier relais en médiums. »

« J’ai dû dépasser pas mal de voitures, on surchauffe constamment les pneus, donc ce fut un relais un peu plus difficile vers la fin, je dirais les huit ou dix derniers tours. Mais ça reste une course très solide pour nous. »

Compétitif lors des trois dernières épreuves ?

Malgré la frustration, la remontée de Verstappen a impressionné le paddock. Le Brésil a souvent été un terrain de chasse favorable pour le Néerlandais, et une fois de plus, il a remonté le peloton avec une facilité apparente.

« Je ne sais pas pourquoi. Ce n’est pas un circuit particulièrement long. Il compte en fait huit virages, mais il faut être très précis et conduire proprement. C’est difficile pour les pneus. Je ne sais pas moi-même pourquoi, mais je m’y sens toujours bien. »

Les expérimentations tentées, tout au long du week-end, par Red Bull, ont-elles appris beaucoup de choses à l’équipe ? Max Verstappen espère-t-il être ainsi être compétitif dès le début du prochain week-end, à Las Vegas puis au Qatar ?

« Ce sont des pistes très différentes, donc c’est difficile à savoir pour être honnête. Nous luttons encore un peu avec les pneus, donc cela dépendra du tracé, des températures. Nous pouvons la mettre dans une bonne fenêtre, mais pas toujours. »

« C’est sur quoi nous devons nous concentrer. C’est ce sur quoi nous nous concentrerons lors des prochaines courses. »

« Après les qualifications, on commence à analyser tout ce qu’on a fait pendant le week-end et ce que nous avons fait les week-ends précédents. Nous sommes allés dans une direction en nous disant : "OK, ça devrait être la voie à suivre", et heureusement, c’était la bonne chose à faire. Et puis je me suis réveillé et je me suis dit : "Eh bien, essayons juste de faire de notre mieux et d’en profiter." »

S’attend-il à pouvoir lutter pour la victoire lors des derniers Grands Prix ?

« Aucune idée. Je ne sais pas. Regardez ce week-end. Regardez Mexico. Puis regardez les courses d’avant. C’est donc vraiment impossible à savoir. »

Finito pour le titre ?

Max Verstappen a beau être ravi de cette 3e place, il a tout de même perdu 13 points sur Lando Norris en un seul week-end. Le pilote McLaren F1 est désormais 49 points devant. Et il ne reste que trois Grands Prix, et un sprint soit 83 points à marquer.

Verstappen est réaliste, constate l’écart mais relativise : son titre sera probablement perdu en fin de saison parce que Red Bull a été trop peu performante lors des 6 premiers mois de l’année.

« Et oui, nous sommes à 49 points ? Donc c’est aussi... nous n’avons pas perdu le championnat ici ou quoi que ce soit. »

« Nous avons perdu le championnat de la première course jusqu’à Zandvoort. Nous avons eu beaucoup de week-ends où nous n’étions tout simplement pas assez rapides. Alors, bien sûr, on a un gros écart. »

« Ensuite, nous avons eu de bons moments où nous avons repris des points, mais pas assez. C’est comme ça qu’une saison se déroule. »

« Donc, oui, à part ça, bien sûr, le message est que nous avons retrouvé de bien meilleures sensations dans la voiture en changeant quelques éléments. Mais en même temps, il faisait aussi un peu plus froid, et cela pourrait aussi avoir un effet. »