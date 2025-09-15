Comment Alonso a aidé Piastri dans son ascension en F1
"Il a probablement accéléré indirectement mon apprentissage"
Oscar Piastri a révélé comment Fernando Alonso avait contribué à son ascension, passant en quelques années seulement de pilote de réserve en Formule 1 à prétendant au titre.
L’Australien est le favori pour devenir le troisième champion du monde de son pays, menant la course au titre avec 31 points d’avance sur son coéquipier chez McLaren, Lando Norris.
Piastri a quitté l’écurie Alpine F1 pour la saison 2023 alors qu’elle l’avait initialement annoncé comme le remplaçant d’Alonso, qui rejoignait Aston Martin F1.
En peu de temps, Piastri a connu une ascension fulgurante, remportant un Grand Prix l’année dernière et se hissant aujourd’hui en tête du classement pilotes.
Piastri n’a pas tari d’éloges à l’égard d’Alonso lorsqu’on lui a demandé quelle avait été son influence.
"J’ai beaucoup de respect pour Fernando."
"Je pense que c’est vraiment un pilote dont les statistiques ne reflètent pas toute sa carrière, et il est sans aucun doute l’un des meilleurs pilotes que ce sport ait connus. Je m’entends bien avec lui."
"C’est quelqu’un de très féroce sur la piste, mais c’est évidemment un pilote incroyable et j’ai traversé beaucoup d’époques différentes."
Alonso a débuté sa carrière en F1 en 2001, un mois avant la naissance de Piastri !
Piastri a évoqué le temps qu’il a passé au sein de l’écurie Alpine avec Alonso (photo ci-dessous), où il a naturellement observé les méthodes et les capacités de l’Espagnol.
"Le voir travailler il y a quelques années m’a ouvert les yeux sur les questions qu’il se posait, les choses auxquelles il réfléchissait, ce qui a probablement accéléré indirectement mon apprentissage."
"C’est un pilote fantastique et, encore une fois, je ne pense pas que ses résultats ou ses statistiques reflètent honnêtement son talent."
