McLaren F1 a moins d’avance à Monza mais l’équipe ’s’y attendait’

Lando Norris reconnait que McLaren F1 n’a pas le coussin d’avance qu’elle avait lors de la première journée d’essais la semaine dernière, sur un tracé diamétralement opposé à celui de Monza, emprunté ce week-end dans le cadre du Grand Prix d’Italie.

"Le niveau d’appui aérodynamique est complètement opposé à celui de Zandvoort, où nous étions tout simplement les plus rapides et où c’était assez incroyable" a déclaré Norris. "Ici, c’est tout le contraire."

"Ce n’est pas une surprise, c’est probablement ce à quoi nous nous attendions, ce genre de chose. Mais je pense vraiment que nous ne sommes pas aussi performants dans ces conditions de faible appui aérodynamique que lorsque nous sommes en appui élevé."

"Nos concurrents nous rattrapent, les écarts semblent un peu plus serrés et cela nous complique un peu la vie. Mais je pense que nous sommes toujours dans une position raisonnable. Il y a quelques petites choses à améliorer et nous serons un peu meilleurs."

La MCL39 progresse, mais pas assez à son goût : "Pour nous, être premiers, je pense que c’est bien. Nous avons amélioré certaines choses entre les EL1 et les EL2, mais c’est un peu serré, donc je dois essayer d’augmenter un peu l’écart, pour être un peu plus à l’aise."

Du côté d’Oscar Piastri, qui n’a disputé que les EL2, les sensations ont été présentes dès les premiers tours de roue, ce qui rassure le pilote australien, dont l’heure de roulage a été perturbée par un siège plus chaud que d’habitude.

"C’était toujours un peu chaud, ça l’est à chaque fois ici, on est proches du sol pendant un long moment donc ce n’est pas inhabituel. C’était un peu plus chaud que je l’aurais aimé, mais rien de grave" a déclaré l’Australien, qui détaille sa journée.

"C’était une bonne journée, je n’ai pas fait les EL1 donc j’avais un peu de travail à rattraper mais j’ai été dans le rythme directement. Les réglages n’étaient pas bons en pneus tendres mais le deuxième tour était bon, je me sens bien et je dois juste trouver un peu de rythme pour demain."

Piastri s’étonne du fait que le top 10 se tienne en moins de quatre dixièmes de seconde : "Un peu oui. Et aussi, ceux qui sont dans la bataille sont surprenants, les Williams semblaient fortes et ça va être une bataille intense."

Alex Dunne a fait sa deuxième séance d’essais libres et a apprécié l’expérience même s’il n’était pas aussi à l’aise que lors de la première : "C’était plutôt bon, je pense que ce n’était pas aussi bon qu’en Autriche, pas aussi fort, mais Monza est un circuit piégeux sur lequel débuter en EL1."

"Il y a peu d’appui et je n’ai pas été dans une F1 depuis un moment donc j’essayais de revenir dans le rythme. C’est bon de voir ce que faisait Lando. J’ai fait une séance avec Lando et une avec Oscar et ça m’aide beaucoup."