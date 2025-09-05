Alpine F1 : La catastrophe a bien eu lieu après les Libres à Monza

Alpine F1 n’arrivait pas en terrain favorable à Monza et cela s’est plus que confirmé lors de la première journée d’essais de ce Grand Prix d’Italie.

En essais libres 1, Pierre Gasly a signé le 18e chrono et Paul Aron, qui roulait à la place de Franco Colapinto dans le cadre des essais obligatoires pour les jeunes était 20e et dernier.

Pas de miracle ensuite en essais libres 2 avec Gasly toujours 18e et Colapinto dernier.

Le Français commence son debriefing toutefois sur une note positive.

"C’est toujours un plaisir de piloter à Monza, et c’est évidemment un endroit riche en souvenirs pour moi, d’autant plus que j’habite tout près, à Milan, et que je dors chez moi cette semaine ! Remonter la ligne droite des stands offre des sensations uniques et c’est incroyable d’atteindre ces vitesses ici."

"C’était une journée bien chargée et nous avons déroulé notre programme. Nous avons bouclé beaucoup de tours, parcouru plus de 300 km et recueilli de nombreuses données utiles, que ce soit avec beaucoup ou peu d’essence embarquée."

"Nous savions déjà que le week-end serait difficile pour nous. Nous avons eu de légers dommages en sortant large à Ascari en Essais Libres 2, mais rien de grave. Nous allons bien sûr chercher à tirer le maximum du package à notre disposition et voir ce que nous pouvons faire demain. Je vais tout donner pour essayer de gagner du temps au tour et voir où cela nous place en qualifications."

Pour Franco Colapinto, "ce vendredi était un peu différent pour moi puisque Paul a pris le volant en Essais Libres 1."

"C’était agréable de le reprendre pour la deuxième séance et de retrouver Monza. C’est un circuit que je connais bien, à la fois pour y avoir couru en formules de promotion et pour y avoir fait mes débuts en Formule 1 l’an dernier."

"Pour nous, la journée a été compliquée, mais c’était prévisible ici. Nous avons du pain sur la planche et nous allons travailler dur ensemble pour trouver des améliorations. La voiture était un peu piégeuse et il faudra voir si nous pouvons nous adapter à certaines de ses limites. Les qualifications auront lieu demain, donc nous verrons d’abord ce que nous pouvons faire en EL3 avant d’apporter les ajustements nécessaires."

Paul Aron a donc enfin pu piloter l’Alpine A525, après avoir déjà roulé deux fois cette saison chez Sauber, dans le cadre d’un prêt autorisé par l’équipe française.

"C’était formidable d’évoluer pour la première fois en Essais Libres 1 sous les couleurs Alpine. Piloter une F1 est toujours exceptionnel et c’était un véritable plaisir de le faire sur un circuit aussi mythique, à Monza."

"La séance a été intense, avec beaucoup de choses à essayer et analyser. Nous avons réussi à dérouler notre programme, ce qui était le plus important, et j’étais content d’être immédiatement dans le rythme."

"Mon vendredi reste bien chargé puisque je serai ce soir au simulateur d’Enstone pour y apporter mon aide. J’espère que nous pourrons trouver des améliorations pour demain. Merci à l’équipe pour cette belle nouvelle expérience et cette opportunité. J’ai déjà hâte d’être à ma prochaine séance d’essais libres plus tard cette saison."