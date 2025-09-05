Casse pour Russell et sortie pour Antonelli, journée ’piégeuse’ pour Mercedes F1 à Monza

La première journée du Grand Prix d’Italie a été très compliquée pour Mercedes F1 à Monza. George Russell a été victime d’un problème mécanique, mais heureusement il n’a pas été trop pénalisé en termes de roulage et il a pu travailler, même s’il s’étonne d’être proche au chrono mais loin dans le classement.

"C’était une journée piégeuse. A Monza, on a peu d’appuis sur la voiture, l’arrière flotte un peu et glisse. Ce n’était pas spectaculaire pour nous, mais on est très proches. J’étais dixième mais à trois dixièmes de McLaren, donc je suis sûr qu’on peut progresser" a déclaré Russell.

"C’est un peu étrange, car normalement quand vous êtes à trois dixièmes des McLaren vous êtes bien placé et la dixième place est à une seconde. On a encore du temps à trouver, ce n’était pas incroyable, je n’avais pas de confiance et je me suis fait des frayeurs. Demain est un jour nouveau, j’espère que le rythme de course sera meilleur."

Andrea Kimi Antonelli est sorti de piste au début des EL2, ratant près d’une heure de roulage. Un écho à sa performance de l’an dernier quand il avait fait ses premiers EL1, mais un temps perdu qui ne l’inquiète pas trop pour le moment.

"J’ai attaqué un peu trop fort pour le grip qu’il y avait. C’est dommage, ça semblait bon, les EL1 étaient corrects et le début des EL2 était solide. La confiance est toujours haute, demain je devrai faire un programme différent et je devrai être prêt pour tout" a déclaré Antonelli.

Selon lui, il y a eu de nets progrès chez Mercedes au fil de cette première journée : "On va dans la bonne direction avec les réglages, c’est dommage de manquer des tours mais je vais tenter d’être prêt demain."

"Ce sera très serré comme toujours, ça l’est déjà car dix voitures étaient en quatre dixièmes. Ce sera très serré mais la base était très bonne aujourd’hui et on va essayer de faire le meilleur travail possible demain."

De retour pour la deuxième fois de la saison devant son public, il ambitionne un bon résultat pour remercier ses fans : "L’ambiance est incroyable et il y a une bonne énergie, et c’est pour ça que ce serait bien de faire un bon résultat demain."