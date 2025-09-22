Mercedes F1 remercie un Russell ’mal en point’ et salue ’l’excellent travail’ d’Antonelli

Mercedes F1 a signé son meilleur résultat depuis le mois de juin avec la deuxième place de George Russell et la quatrième d’Andrea Kimi Antonelli au Grand Prix d’Azerbaïdjan. Toto Wolff, le directeur du team, a été impressionné par ses pilotes et a apprécié voir les performances de la W16 tout au long du Grand Prix.

"Ce fut un week-end solide pour notre équipe, et nous quittons l’Azerbaïdjan avec un bon résultat. C’était agréable de remonter sur le podium avec une deuxième place et de voir Kimi ramener de précieux points avec sa quatrième place" a déclaré Wolff, saluant au passage le podium de Williams.

"Bien sûr, nous espérons toujours monter sur la plus haute marche du podium, mais cela nous donne une dynamique positive après deux courses difficiles depuis la pause estivale. Félicitations à Carlos (Sainz), James (Vowles) et Williams pour leur troisième place. Ils l’ont pleinement méritée."

"Kimi a fait tout ce qu’il pouvait pour se rapprocher suffisamment afin d’attaquer, mais leur rythme était un peu trop élevé. Kimi a néanmoins fait un excellent travail pour dépasser (Liam) Lawson."

"Nous avons vu comment plusieurs voitures, telles que la Ferrari de Leclerc et la Red Bull de Tsunoda, n’ont pas réussi à le faire alors qu’elles étaient à portée du DRS. Il profitera de ce week-end pour prendre de l’élan avant les sept dernières courses."

L’Autrichien met en avant la résilience de Russell, malade en début de week-end : "George, quant à lui, a fait une course fantastique ; il a été malade tout le week-end et on ne savait pas s’il serait en mesure de piloter vendredi et samedi."

"Il était vraiment mal en point. Il nous a lui-même confié ne pas être sûr de pouvoir y arriver, puis il s’est remis, d’une manière ou d’une autre. Mais ensuite, son état s’est aggravé chaque jour. Il a fait un gros effort et sa performance a été exceptionnelle."

Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie en piste de l’équipe, juge que le point le plus positif de ce week-end est d’avoir réussi à signer de bonnes performances avec les deux voitures, et dans toutes les conditions.

"Nous avons passé un excellent week-end ici en Azerbaïdjan, et cela s’est poursuivi en course. Nous avons bien géré le Grand Prix des deux côtés du garage pour remonter sur le podium et ramener de bons points en quatrième position" indique Shovlin.

"Nous n’avions pas utilisé les pneus médium ou durs lors des essais libres, c’était donc une bonne chose de voir que la voiture était bien équilibrée sur les deux composés. Nous avons choisi de diviser les stratégies de pneus au départ en raison du manque de données sur les longs relais et du nombre important de voitures hors position."

"George en a tiré parti lors de son premier relais pour creuser un écart qui, grâce à un arrêt au stand parfaitement exécuté par nos mécaniciens, lui a permis de se hisser à la deuxième place sur la piste. Ce fut une performance impressionnante, d’autant plus qu’il ne se sentait pas bien du tout ce week-end."

L’ingénieur salue les performances d’Andrea Kimi Antonelli, qui s’est qualifié quatrième et a terminé à la même place après une gestion de course intelligente : "Pour Kimi, ce fut un week-end solide du début à la fin."

"Il a ménagé ses pneus médium dès le début, puis a réussi à dépasser Lawson pour prendre la quatrième place. Il s’est rapproché de Sainz dans les derniers tours, mais le rythme de la Williams et les difficultés rencontrées l’ont contraint à se contenter d’une place juste en dehors du podium."

"Il a néanmoins montré de quoi il était capable après plusieurs week-ends difficiles récemment, et nous sommes convaincus qu’il saura tirer parti de cette performance dans les dernières étapes de la saison."