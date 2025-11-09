Russell ’manquait de rythme’ et la quatrième place était ’le maximum’

George Russell n’était pas mécontent de terminer quatrième du Grand Prix du Brésil après sa troisième place lors du Sprint la veille. En effet, le pilote Mercedes F1 révèle avoir été en difficulté tout le week-end et pense que ce résultat était bon.

Alors qu’Andrea Kimi Antonelli a été deuxième des deux qualifications et deuxième des deux courses, il a été en retrait et admet qu’il ne pensait pas faire aussi bien que ce qu’il a fait, d’autant que Mercedes se détache pour la deuxième place au championnat constructeurs avec 32 points d’avance sur Red Bull et 36 sur Ferrari.

"C’était le maximum pour être honnête. J’ai été en difficulté tout le week-end, je manquais de rythme. Kimi a fait un travail exceptionnel tout le week-end. Me concernant, être troisième hier et quatrième aujourd’hui en étant hors du rythme est un bon résultat" a déclaré Russell.

Le Britannique a été largement meilleur que son équipier sur l’ensemble de l’année mais il a connu un week-end difficile au Brésil, et il admet qu’il est difficile d’être à son meilleur niveau à chaque course.

"C’est une bonne saison, mais c’est irréaliste d’imaginer que vous ferez un très bon travail à chaque course. On a manqué de performance lors de deux week-ends, ce week-end aussi. Mais en termes de résultat, on a surement fait mieux que ce qu’on aurait dû."