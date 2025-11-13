Mark Webber ’manque de recul et de maturité’ en tant que manager de Piastri

Ralf Schumacher s’en est pris à Mark Webber, accusant le manager d’Oscar Piastri de mal gérer la pression croissante au sein de McLaren alors que la lutte pour le titre penche décisivement en faveur de Lando Norris.

Le consultant de Sky Deutschland a déclaré que son ancien rival en F1 avait du mal à dissocier son propre passé du présent de Piastri.

"Pour Webber, c’est un scénario cauchemardesque. Il a lui-même perdu le championnat du monde dans la dernière ligne droite en 2010 contre son coéquipier Sebastian Vettel," a déclaré Ralf.

"Pour lui, c’est un sentiment de déjà-vu, quelque chose qu’il ne souhaite absolument pas."

"Mais il semble qu’il manque de recul et de maturité pour reconnaître ce qu’il doit faire pour l’équipe et son pilote. Il manque également d’équité envers Lando Norris."

À l’inverse, Schumacher a félicité Norris pour avoir su garder son sang-froid malgré les tensions croissantes et les accusations de favoritisme.

"Il y a toujours eu une force au sein de l’équipe, et Lando a dû endurer beaucoup de choses. À l’heure actuelle, les choses sont un peu différentes, ce qui ne plaît naturellement pas au manager de Piastri."

"Quand cela devient antisportif – sifflets, huées, rumeurs – vous devez vous opposer à cela en tant que manager et en tant qu’équipe."

Selon Ralf, Webber n’a pas su faire preuve de ce leadership.

"Un manager doit prendre les devants et dire : ’Écoutez, les gars, le problème ne vient pas de l’équipe’. La voiture convient mieux à Lando pour le moment, Oscar a besoin d’un peu de temps. Les deux bénéficient du même soutien. Mais Webber préfère rester au téléphone et balayer les choses d’un revers de main, ce qui est dommage."

Schumacher a même comparé la situation à sa propre expérience en Formule 1 avec un autre "Weber", avec un seul "b".

"Je n’étais pas toujours d’accord avec Willi Weber," a-t-il déclaré. "Mais il venait toujours nous voir et nous disait : ’Vous devez simplement reconnaître vos erreurs ou remercier l’équipe’. Un jeune pilote comme Piastri a besoin de ce genre de soutien. C’est dommage que Mark Webber ne puisse pas le faire."

Enfin, Ralf a fait valoir que Piastri lui-même devait également prendre ses responsabilités.

"Il doit simplement se montrer plus sympathique, voire dire : ’Laissez mon coéquipier tranquille, il fait un meilleur travail. Je dois le battre sur la piste avec la même voiture’."