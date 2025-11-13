Norris impressionne Villeneuve après son doublé au Brésil

Antonelli et Verstappen ont brillé aussi selon le Québécois

Auteur : Franck Drui
13 novembre 2025 - 09:16
Le champion du monde 1997, Jacques Villeneuve, n’a pas tari d’éloges à l’égard de Lando Norris après son week-end magistral au Grand Prix du Brésil à São Paulo, estimant que le pilote McLaren a été "au-dessus du lot".

Norris a signé un week-end quasi parfait à Interlagos : pole position pour les deux courses et deux victoires à la clé. Grâce à ces résultats, il compte désormais 24 points d’avance sur son coéquipier Oscar Piastri à trois manches de la fin de saison.

Max Verstappen, de son côté, est relégué à 49 unités. Le Néerlandais avait connu un début de week-end difficile, éliminé dès la Q1 après un problème de réglages. Il est toutefois parvenu à remonter jusqu’au podium, ayant réussi cet exploit sur le sec et en s’élançant depuis la voie des stands.

Norris est désormais maître de son destin : terminer deuxième lors des trois dernières courses lui suffirait pour décrocher le titre.

Villeneuve a livré son analyse du Grand Prix sur son compte Instagram, saluant la solidité du Britannique, impeccable sur l’ensemble du week-end.

"Pas de pluie à São Paulo, mais tout de même un départ excitant, excitant jusqu’à la fin en réalité. Un peu de chaos, comme c’est toujours le cas là-bas."

Le Canadien s’est ensuite montré particulièrement élogieux envers Norris : "Lando, vraiment au-dessus du reste. Il a piloté pour son championnat ce week-end, marqué tous les points possibles, sans jamais mettre un pied de travers. Vraiment, vraiment bon."

Kimi Antonelli s’est également illustré à Interlagos, signant son meilleur week-end de la saison avec Mercedes. L’Italien a décroché la deuxième place sur la grille pour les deux courses, transformant ces positions en deux podiums. Il s’agit de son premier week-end où il surclasse clairement son coéquipier George Russell.

"Antonelli, super impressionnant aussi. Il n’a pas craqué sous la pression, devant son coéquipier," a poursuivi Villeneuve.

Enfin, le champion du monde a salué la prestation de Verstappen, auteur d’une remontée spectaculaire.

"Et que dire de Verstappen ? Revenir, partir depuis les stands, subir une crevaison en début de course, et finir sur le podium. Il a même failli prendre la deuxième place. Très impressionnant, il garde ses espoirs de titre vivants, super impressionnant."

