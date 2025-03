Leclerc : la Mercedes F1 était un dragster en Chine

La Mercedes W16 est-elle un dragster en Formule 1 ?

Ce sont les propos de Charles Leclerc à la radio tenus lors du Grand Prix de Chine, pendant uné échange avec son ingénieur de course.

Si Ferrari a pu profiter d’une première victoire (en Sprint F1) le samedi à Shanghai grâce à Lewis Hamilton, les choses n’étaient plus les mêmes le dimanche, la SF-25 ayant bien du mal à tenir le rythme des McLaren MCL39 et Mercedes W16.

"La Mercedes est un dragster à la sortie du virage 12. Incroyable. Leur motricité est incroyable," disait-il à la radio.

L’enchaînement des virages 11, 12 et 13 prépare les pilotes à la longue ligne droite du Circuit international de Shanghai. Le pilote Ferrari a estimé que Mercedes F1 prenait une demi-seconde d’avance en seulement trois virages.

Et lorsqu’on lui a demandé d’expliquer son commentaire, Leclerc a répondu : "Ce que je voulais dire par dragster, c’est qu’ils avaient une très, très bonne motricité après le virage 12."

"Je pense que nous étions plus forts pendant la majeure partie du tour, mais dans les virages 11 et 12, ils étaient tellement rapides."

"Je ne sais pas à quel point ils sont plus rapides, probablement cinq dixièmes sur trois virages, et c’est donc suffisant pour qu’ils s’échappent, et ensuite, il m’était très difficile de tenter d’aller les doubler dans le virage 14 où j’étais plus rapide."