Piastri veut ’tourner la page’ mais n’est pas ’inquiet’ après ses erreurs de Bakou

Oscar Piastri a connu un week-end catastrophique en Azerbaïdjan, possiblement le pire de sa carrière. Le pilote McLaren F1 ne veut pas céder à une quelconque panique et explique le déroulement d’un week-end où il a commis des fautes et n’a pas tout réussi sur une journée complète.

"Vendredi a été une journée difficile, samedi le potentiel était très bon, j’ai eu beaucoup de secteurs qui étaient incroyablement forts mais je n’ai jamais réussi à tout mettre bout à bout" a déclaré le leader du championnat.

"Les qualifications ont été ce qu’elles ont été, et en course, c’était encore des erreurs bêtes, donc c’était clairement un week-end chaotique. Je serais plus inquiet si j’étais lent et que j’essayais de compenser ça, et que les erreurs venaient de là."

"Le fait que ce soient juste de simples erreurs de jugement, ce n’est évidemment pas une situation dans laquelle je veux me trouver, surtout pour les mécaniciens, car cela a été un week-end difficile pour eux. Si je dois chercher un point positif, je suppose que c’est celui-là."

"Je tiens à présenter mes excuses à l’équipe, et donc plus particulièrement aux mécaniciens, pour leur excellent travail de remise en état de ma voiture après les qualifications. Il faut juste rester concentrés, analyser et mettre cette épreuve derrière nous avant de revenir plus forts le week-end prochain."

Même si l’écart se réduit avec Lando Norris, qui pointe désormais à 25 points soit l’équivalent d’une victoire, le pilote australien ne préfère pas penser à la couronne. Il veut simplement réussir au mieux chaque week-end qui se présentera.

"Cela ne m’inquiète pas trop. Je suis uniquement concentré sur moi-même et sur ce que je peux faire pour progresser. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, et que l’on ait de bons ou de mauvais week-ends, le championnat est loin d’être terminé."

"On ne peut jamais se sentir bien après un week-end comme celui-là. Mais au final, j’ai senti que le rythme était toujours là ce week-end. Et c’est rare que je fasse autant d’erreurs d’exécution. Donc je suis vraiment concentré sur le fait de tourner la page."

"Je serais bien plus inquiet si ces erreurs venaient du fait que j’essayais de rattraper du temps ou de faire des choses de ce genre. Ce sont évidemment des erreurs coûteuses, mais des choses qui peuvent très, très facilement être corrigées."

Max Verstappen s’est imposé en Azerbaïdjan, et Piastri admet qu’il n’est pas à exclure dans la course au titre, même s’il préfère se concentrer sur autre chose : "Je ne vais pas l’exclure. Encore une fois, honnêtement, ça ne me préoccupe pas vraiment."

"J’essaie juste de rebondir après ce week-end et de livrer les meilleures performances possibles. Je sais que si je retrouve mon niveau habituel, alors tout ira très bien. C’est là-dessus que je vais concentrer mon énergie."

L’Australien n’a pas ressenti une pression supplémentaire ce week-end, malgré la lutte pour le titre qui se précise, et il assure que ses fautes n’étaient pas dues à cela.

"Si je sentais que j’étais dans un état d’esprit complètement différent, ce serait plus facile de mettre ça sur le dos de la pression. Et ce serait aussi un problème à résoudre, je suppose. Mais ce week-end, je l’ai vécu comme n’importe quel autre. Malheureusement, il y a juste eu beaucoup trop d’erreurs du début à la fin. Chaque séance a été chaotique."