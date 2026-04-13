Marko a été bluffé par l’ampleur des qualités de la Mercedes F1

Le début de saison 2026 de Mercedes ne laisse personne indifférent dans le paddock et en dehors, pas même le Dr Helmut Marko. L’Autrichien reconnaît lui-même avoir été surpris par l’ampleur de la domination affichée par les Flèches d’Argent, en particulier sur un point inattendu : la qualité de leur châssis.

Dès les premières manches disputées en Australie, en Chine et au Japon, Mercedes s’est imposée comme la référence du plateau, enchaînant les performances solides et reléguant ses rivaux à distance respectable.

Si l’attention s’était principalement portée sur leur avantage supposé en matière de groupe propulseur à l’aube de ce nouveau cycle réglementaire, c’est bien l’équilibre global de la monoplace qui impressionne aujourd’hui.

Les essais hivernaux laissaient entrevoir une lutte un peu plus serrée en tête, peut-être avec Red Bull Racing, mais cette perspective s’est rapidement dissipée une fois la saison lancée, Mercedes dominant aussi bien en qualifications qu’en course.

"Vous avez maintenant les données," a expliqué Marko dans un entretien accordé au Kleine Zeitung. "Tout le monde connaît les points forts et, si vous n’êtes pas Mercedes, les points faibles."

"Ce sont ces points que les équipes essaient de corriger. Mais avec le plafond budgétaire, ces ajustements ne sont pas simples."

Dans un contexte où le développement est strictement encadré, combler l’écart avec Mercedes s’annonce particulièrement complexe. Marko souligne que les marges de progression des concurrents pourraient déjà être limitées.

"Il était attendu qu’ils dominent avec le moteur," poursuit-il. "Mais en ce qui concerne le châssis, c’est la surprise positive. Ils n’ont pas seulement le meilleur moteur, mais aussi le meilleur châssis."

"C’est une combinaison redoutable qui explique l’ampleur de l’écart observé en ce début de saison."

La supériorité de Mercedes se manifeste encore davantage en conditions de course, notamment lorsqu’elle évolue en air libre.

"Dans ces circonstances, l’écurie peut pleinement exploiter son rythme et sa gestion des pneumatiques, creusant l’écart avec ses poursuivants. Mercedes peut dominer dès qu’ils peuvent rouler seuls devant."

Au-delà de la performance technique, Marko met également en avant la solidité du duo de pilotes Mercedes. Aux côtés de George Russell, Kimi Antonelli l’impressionne déjà.

"Kimi Antonelli a été rapide dans toutes les catégories de promotion," rappelle-t-il. "Maintenant, il a plus d’expérience. S’il ne connaît pas de baisse de forme, il deviendra un véritable défi pour George Russell."