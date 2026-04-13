La F1 évoluera mais ne changera pas ’juste pour Verstappen’

Ambassadeur de Red Bull Racing et ancien pilote de Formule 1 de l’équipe, David Coulthard a exprimé ses doutes quant à une éventuelle inflexion de la FIA uniquement à cause des critiques formulées par Max Verstappen à propos du nouveau règlement technique.

Le cycle réglementaire en cours continue de diviser profondément, notamment en raison des nouveaux groupes propulseurs hybrides à répartition 50/50 entre thermique et électrique, qui cristallisent les débats parmi les pilotes.

Parmi eux, Verstappen se distingue par la virulence de ses propos. Le Néerlandais n’a pas hésité à comparer les monoplaces de la nouvelle ère à de la Formule E sous stéroïdes, voire à la série de jeux vidéo Mario Kart. Une sortie révélatrice d’un malaise grandissant, qui alimente même des spéculations sur une possible retraite anticipée.

Comme plusieurs de ses pairs, le quadruple champion du monde espère des ajustements dans les prochaines semaines pour améliorer le ressenti au volant. Il affirme d’ailleurs avoir échangé avec la FIA à ce sujet. Mais selon Coulthard, ces démarches personnelles ont peu de chances d’être les seules prises en compte.

"Je ne pense pas qu’ils changeront juste pour lui, des choses sont de toute façon sur la table et la F1 n’a pas réagi juste à ses critiques," tranche l’Écossais.

"Je pense que Max est un pilote qui définit une génération. Avant lui, c’était Lewis Hamilton. On ne peut qu’admirer sa vitesse pure, son engagement total."

"Il serait très facile pour lui de répondre par des phrases courtes et de ne pas alimenter le débat. Mais parce qu’il est passionné, parce qu’il s’en soucie, il refuse de se taire et de simplement faire acte de présence pour encaisser. Certains pilotes sont peut-être dans cette phase de leur carrière."

Coulthard reconnaît que la discipline serait fortement impactée par un éventuel départ de Verstappen.

"Le sport est plus grand que n’importe quel pilote. Il existe depuis longtemps et continuera d’exister. Mais ce serait une énorme perte si Max décidait de faire une pause."

Le choix des mots "faire une pause" n’est pas anodin.

Coulthard envisage en effet un scénario où Verstappen s’éloignerait temporairement de la F1, sans pour autant tourner définitivement la page.

"Il pourrait aller courir en GT ou aux 24 Heures du Mans pendant quelques années, comme Fernando Alonso l’a fait, puis revenir en Formule 1."

L’Écossais rappelle également l’exemple de Kimi Räikkönen, revenu chez Ferrari après une première retraite :

"Kimi s’est éloigné de la Formule 1, puis est revenu chez Ferrari. Ces pilotes peuvent avoir des carrières de 25 ans aujourd’hui. À mon époque, faire dix ans était déjà considéré comme une belle longévité. Le monde a changé."